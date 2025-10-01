Este es el nuevo sueldo de los profesores de la concertada en Cádiz

El profesorado de la enseñanza concertada en Andalucía —y por tanto en la provincia de Cádiz— verá una subida en sus retribuciones para el curso 2025-2026, dentro del proceso de homologación salarial impulsado por la Junta. La resolución aprobada estipula que sus sueldos mensuales oscilarán entre 1.767 € para docentes de Infantil, Primaria y primeros cursos de la ESO, hasta 2.075 € para quienes ejercen en niveles superiores (tercero y cuarto de ESO, Bachillerato o Formación Profesional).

La actualización también detalla los complementos: los trienios se sitúan entre 42,31 € y 53,31 € mensuales, mientras que los cargos directivos recibirán entre 302 € y 443 € adicionales. En total, el plan de homologación beneficiará a unos 17.000 profesionales de la concertada andaluza y ha supuesto una inversión autonómica de 47,4 millones de euros.

Este ajuste se enmarca en el acuerdo firmado en abril de 2022 entre la administración autonómica, sindicatos y patronales de la concertada. El pacto prevé una equiparación progresiva con la enseñanza pública que se ha ido desplegando en varios tramos durante los últimos cursos.

Además, los incrementos pactados son modestos en sí mismos: 14,50 € mensuales adicionales para docentes de Infantil, Primaria y Educación Especial, y 16,50 € más para los de ESO, Bachillerato y Formación Profesional. Estas mejoras completan la subida salarial total prevista en el acuerdo: 145 € en 14 pagas para niveles iniciales y 165 € para los superiores.

Qué cobran los profesores públicos en Cádiz y Andalucía

A partir de septiembre, el profesorado público andaluz verá culminada la equiparación salarial con la media nacional. Para el subgrupo A2 (maestros de Infantil y Primaria) se fijó un incremento adicional de 14,50 € mensuales en el complemento específico, que completa una revalorización total de 145 € mensuales en 14 pagas, lo que supone unos 2.030 € brutos más al año.

En el subgrupo A1 (Secundaria, FP, EOI, conservatorios, etc.) el aumento es de 16,50 € al mes, alcanzando una mejora de 165 € en 14 pagas (unos 2.310 € brutos anuales). Estas medidas afectan a más de 107.000 docentes en toda Andalucía.

La Junta ha destinado 256,8 millones de euros para esta revalorización, que se ha repartido en cuatro fases desde septiembre de 2022. Además, el nuevo curso se inicia con la incorporación de 2.528 nuevos docentes (1.328 plazas creadas y 1.200 consolidaciones vinculadas a programas de apoyo), con especial refuerzo en matemáticas, digitalización y atención a la diversidad.

¿Qué cambia para Cádiz?

Para un profesor gaditano de la concertada, estas nuevas tablas suponen acercar su nómina a la de sus colegas públicos, reduciendo de manera notable la brecha histórica entre ambas redes. No obstante, aún persisten diferencias en algunos complementos como los sexenios, que siguen siendo una reivindicación pendiente.

En la enseñanza pública provincial, la culminación del acuerdo supone que muchos docentes perciban ya las mejoras acumuladas (145 € o 165 € en 14 pagas). Además, la llegada de nuevas plazas aliviará la carga lectiva en áreas críticas y permitirá una mejor atención a grupos cada vez más heterogéneos.

La homologación salarial tiene un efecto económico y simbólico: aporta estabilidad a miles de familias, reconoce la labor docente y reduce tensiones entre redes públicas y concertadas. Todo ello en un contexto complicado, con el descenso de matrículas en Cádiz —unas 3.700 menos el pasado curso— y con el reto de mantener la calidad educativa pese a los cambios demográficos.

La conclusión es clara: aunque todavía queda camino para una igualdad plena, Cádiz inicia el curso con su profesorado más cerca que nunca de una retribución justa y equiparada.