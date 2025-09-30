La misteriosa Dama del Hotel vuelve a aparecerse en los pasillos del Fuerte de Conil

El hotel Fuerte Conil adaptará sus habitaciones para la noche de Halloween y reservará la habitación 77 para la misteriosa Dama del Hotel

Cada año Halloween se reinventa, dejando atrás el simple ritual de pedir caramelos ofreciendo truco o trato, para transformarse en una experiencia completa, que muchos deciden celebrar en un hotel para vivir la noche más misteriosa del año de una manera inolvidable.

Es el caso de Fuerte Conil - Resort, donde urante todo un fin de semana mágico, la tradición se mezclará con la imaginación, convirtiendo a este complejo familiar ubicado frente al mar en un hotel encantado, en el que los juegos, los sustos y las emociones se magnificarán gracias la maravillosa brisa del Atlántico.

Un clásico de Halloween frente al mar

Situado en primera línea de la playa de la Fontanilla, y rodeado de jardines que parecen susurrar secretos, Fuerte Conil - Resort ha sido durante años un refugio familiar en la Costa de la Luz. Y es que sus 482 habitaciones ofrecen el equilibrio perfecto entre confort, descanso y diversión.

Pero además, gracias a los espectaculares eventos que ha organizado en los últimos años, se ha consolidado como uno de los mejores hoteles familiares de la Costa de Cádiz para festejar Halloween.

Este año no va a ser una excepción, y del jueves 30 de octubre al domingo 2 de noviembre, el resort se transformará en un auténtico hotel encantado.

Así, durante el día, los pequeños descubrirán mundos embrujados llenos de imaginación y juegos: desde manualidades hechizantes hasta aventuras sobrenaturales que llenarán los jardines y salas del hotel de risas y emoción.

Mientras tanto, los adultos podrán gozar de su última escapada a la playa del año disfrutando de la tranquilidad del mar, el spa y las piscinas; y también de la rica gastronomía de este hotel gaditano, conocido por celebrar los sabores de Andalucía en cada bocado.

Al caer la noche, el resort mutará por completo. Cenas embrujadas, fiestas de disfraces y minidiscos fantasmagóricos llenarán los pasillos de música, luces y misterio. Los visitantes se sumergirán en un ambiente donde cada momento parece arrancado de un cuento gótico, donde la diversión y la elegancia se entrelazan, y donde la familia encuentra su propia historia para recordar.

Adela, la Dama del Hotel encantado

La novedad este año consistirá en la presencia de Adela, la Dama del Hotel encantado, que ha prometido regresar al hotel para seguir el rastro de su amor perdido. Por eso, no es de extrañar si la ves vagar por los pasillos y esconderse en la misteriosa habitación 77. Avisados con antelación, el equipo de Fuerte Conil – Resort hará todo lo posible para protegerte de su influencia, y evitará sustos innecesarios, envolviendo a los visitantes en un halo de intriga y fascinación.

El precios de paquetes de 2 noches (del 31 octubre al 2 noviembre) sería, si se trata de una doble clásica con desayuno para dos adultos y un niño, desde 206 euros; para dos adultos acompañados por dos niños desde 263 euros; una doble clásica con media pensión para dos adultos y un niño, desde 286 euros o bien para dos adultos y dos niños desde 383 euros.