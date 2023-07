El nuevo gel del Mercadona que hace pasar frío "incluso a 40 grados"

Ante uno de los veranos más calurosos recordados e inmersos en otra ola de calor, después de haber superado la primera en el mes de junio, la gente ha comenzado a buscar alternativas al aire acondicionado.

A través de un vídeo viral de TikTok y sus posteriores comentarios en Twitter, se ha descubierto el último método para mantenerse frescos, un gel para pies de Mercadona. Se trata de un gel refrescante que contiene mentol y que está experimentando un boom de ventas bajo este reclamo.

Pero fue a través de Twitter donde se hizo aun más viral. El usurario llamado Juanma (@juaanmardgz) comentaba que descubrió el gel a través de TikTok y asegura que "por 2.50€ podéis pasar frío, pero frío aún estando a 40º".

Esta mañana no sé si en Tiktok o aquí, he visto que recomendaban este gel para el calor, total que he ido a Mercadona a cogérmelo porque estaba desesperado de sudar por respirar y vayaaaa que si funciona. Por 2’50 podéis pasar frío pero frío frío aún estando a 40º hacedme caso pic.twitter.com/zfSZ8V5SMR — Juanma (@juaanmardgz) July 12, 2023

El producto ha causado un gran revuelo ya que muchos usuarios de Twitter aseguran "haberse llevado una decepción". Otro usuario de la red social comenta que "¿funciona? sí y no. Yo he probado a usarlo en distintas circunstancias y se nota la diferencia". Asegura que con sólo aplicarlo no es suficiente, pero que si te lo aplicas teniendo un "ventilador a velocidad mínima en la misma habitación el efecto se nota muchísimo".

Un precio muy asequible

Sin embargo, según la propia descripción del producto, sirve para aliviar las piernas cansadas, pesadas y con hormigueos, para que se sientan más ligeras, pero ahora el furor está relacionado con la sensación de frescor que proporciona. Por ejemplo, para frotárselo en las piernas después de una larga caminata o una sesión intensa de ejercicio. Algo muy significativo es su precio, pues el bote de 300 mililitros apenas cuesta 2,50€. Realmente, el ingrediente que proporciona el sentimiento de 'frescor' es, principalmente, el mentol.

De todas formas, esta práctica hay que realizarla con cierta moderación debido a que se puede acabar quemando la piel.