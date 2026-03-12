Una notaria advierte que donar la casa tras los 65 años por el IRPF no siempre es la mejor opción: “Solo traslada el problema de la vivienda"

Donar una vivienda a partir de los 65 años es una decisión exenta de tributar por el IRPF, sí. Pero solo en dos casos concretos y no siempre es la mejor alternativa. Así lo explica María Cristina Clemente Buendía, notaria experta en herencias: "¿A quién beneficia de verdad la insistencia de 'donar cuanto antes'?", se plantea. "Desde luego, no a los mayores que solo tienen su vivienda como colchón real y seguridad vital".

En un vídeo que ha compartido a través de las redes sociales (@notariabuendia), donde supera los 71 mil seguidores, la notaria aclara una de las cuestiones que más dudas generan. Además, insiste en que no se trata de ninguna novedad. "La exención del IRPF es una doctrina consolidada desde hace años". Pero ¿en qué situaciones concretas se aplica realmente este beneficio fiscal y por qué no siempre es la mejor opción?

¿En qué casos la donación de vivienda tras los 65 años está exenta de IRPF?

"La donación de la vivienda habitual del mayor de 65 años está exenta de IRPF solo si dona la Plena Propiedad o la Nuda Propiedad, reservándose el Usufructo Vitalicio", afirma Clemente. "No cuando lo único que se dona es el usufructo". Esta condición es precisamente la que deja en situación de desventaja a la persona que ha donado su hogar, aunque sea a sus hijos.

"Quitarle la propiedad de su casa no soluciona el problema de la vivienda. Solo lo traslada. Y casi siempre, al eslabón más vulnerable", reflexiona. En este supuesto, el donatario (el hijo) deberá hacer frente al Impuesto sobre Donaciones y Sucesiones, así como también a la plusvalía municipal. Por su parte, el padre pierde la propiedad y el control sobre el inmueble, y puede complicar la situación si más adelante necesita vender para costearse una residencia.

¿Qué es el comodato y cómo protege a las personas mayores?

Ante esta realidad, Clemente sugiere una "alternativa legal que no deja a nuestros mayores desprotegidos": el comodato. Ahora bien, ¿en qué consiste exactamente? Según el artículo 1.740 del Código Civil, se trata de un acuerdo de préstamo mediante el cual "una de las partes entrega a la otra alguna cosa no fungible para que use de ella por cierto tiempo y se la devuelva".

Entonces, en el caso de que exista un contrato de comodato, se establece un uso determinado del inmueble por un período de tiempo concreto. Por esa razón, los padres no podrán recuperar la vivienda hasta que finalice el plazo establecido, pero no habrán renunciado a su propiedad. Y aquí está la clave: podrán reclamar la casa en caso de urgente necesidad.

Por lo tanto, antes de tomar una decisión que afecta a un bien tan esencial como la vivienda habitual, es importante analizar primero todas las opciones y no actuar únicamente por motivos fiscales. Donar la casa puede tener sentido en determinadas circunstancias familiares o patrimoniales, pero no siempre es la solución más adecuada para aquellos que depende de ese inmueble como principal garantía de estabilidad. La clave, coinciden muchos expertos en derecho sucesorio, es valorar cada caso de manera independiente y buscar asesoramiento antes de adoptar decisiones que, una vez formalizadas, pueden resultar difíciles de revertir.