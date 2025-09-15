No, ningún helicóptero de Hacienda persiguió a una narcolancha en aguas de la Bahía de Cádiz a plena luz del día

Ningún helicóptero de la Agencia Tributaria ha volado a ras de las aguas de la Bahía de Cádiz persiguiendo a una narcolancha. Es falso. Las redes sociales se llenaron el pasado fin de semana de un vídeo cargado de tensión del que varios medios nacionales se hicieron eco. En las imágenes, se veía un helicóptero de Aduanas persiguiendo muy de cerca a una narcolancha con dos ocupantes en la Bahía de Cádiz con el imponente Puente de la Constitución de Cádiz capital de fondo. Todo ello a plena luz del día, pasando de todo menos desapercibido. Sin embargo, estas imágenes son completamente falsas, no pertenecen a la realidad. Sí, a la ficción. Concretamente, a la película Tierra de Nadie de Albert Pintó, rodada en Cádiz y en otros puntos de la provincia. El filme trata sobre el narcotráfico y su auge en Cádiz.

La difusión del vídeo causó un enorme revuelo en redes. Los medios nacionales se lanzaron a publicarlo con posts que superaron con creces los dos millones de visualizaciones en algunos casos. La publicación que está en el origen de que varios medios hayan compartido sin contrastar fue una realizada en Threads. Esta la realizó Eugenio Belgrano, un empresario local de Cádiz, quien tituló la entrada en la red social: "PARECE UNA PELÍCULA DE ACCIÓN. Helicóptero de Hacienda persiguiendo a una narcolancha en plena bahía con el Puente Nuevo de fondo". En cierto modo, de una manera un tanto confusa, que podía llevar a errores de interpretación por la forma de titularlo. De hecho, tan solo había que desplegar los comentarios para ver una réplica del mismo autor del post confirmando que "son imágenes de una película".

A partir de ese vídeo, cuentas de todo tipo, incluido medios, compraron el relato de una persecución de un helicóptero a una narcolancha en Cádiz capital. Cuando todo era parte de una película y de una escena que se rodó en abril de 2024. Actores de la talla de Luis Zahera, Karra Elejalde y Jesús Carroza estuvieron en la ciudad grabando en varios puntos. La difusión de este vídeo como si fuera real llevó a la apertura del debate sobre el problema del narcotráfico en Cádiz y las soluciones que deben darse a esta situación.

El vídeo falso de la persecución de un helicóptero en Cádiz sigue circulando como real

Unas horas después, y cuando ya habían alcanzado cifras de interacción altas, muchos de los medios que compartieron este vídeo falso lo borraron. El rastro de muchos de estos borrados continúa en Google, fácilmente comprobable introduciendo en el buscador "persecucion helicoptero cadiz" o "narcotrafico helicoptero cadiz". Otros que están entre los cinco periódicos más leídos de España ni siquiera lo han retirado todavía, dejando así que la desinformación fluya entre la opinión pública sobre un tema tan delicado.

Es uno de los peligros que enfrenta el periodismo actual, primar la rapidez y algunos clics por encima de la verdad. La suculenta historia de un helicóptero que incluso parecía amenazar la integridad física de los ocupantes de la narcolancha, de lo cerca que sobrevolaba, era más interesante que verificar si certeza. La responsabilidad de los medios de comunicación con la opinión pública reside en contrastar toda información que se publica y, en caso de errar, comunicar que una noticia o pieza informativa no se ajustaba a la verdad.

La violencia del narcotráfico en Cádiz, un peligro en aumento

La banalización de una cuestión tan peliaguda para la seguridad ciudada con la difusión de imágenes ficticias está fuera de lugar. En la provincia de Cádiz, el narcotráfico pasa por una fase de auge de la violencia. La semana pasada este periódico publicaba cómo una banda que opera en Puerto Serrano torturó y golpeó a uno de sus integrantes por no encontrar la droga que debía de darles. Sus propios compañeros lo mantuvieron atado, le golpearon, le hicieron cortes y le dieron varias sustancias para que expulsara la droga que buscaban. Este es un ejemplo de muchos de la forma de actuar de las bandas narcotraficantes que están por toda la provincia.

La Memoria de la Fiscalía General del Estado recoge el preocupante aumento de la violencia en zonas como el Golfo de Cádiz y el Bajo Guadalquivir. Con un narco que usa estética paramilitar y armas de guerra, sin nada que envidiarle a temidos cárteles de México o de Colombia. En los operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cada vez se encuentran más armamento conseguido en el mercado negro que procede de guerras como la de Ucrania. Las conocidas AK-47 y kalashnikov ya no están tan lejos de las fronteras españolas, en un conflicto televisado, están en manos peligrosas.