Así es la casa de Niña Pastori en Cádiz y así luce su salón por Navidad

Niña Pastori está en plena gira navideña llenado cada teatro que pisa y es que se encuentra en uno de los momentos más dulces de su extensa carrera musical. La cantante vive en El Puerto de Santa María y aunque viaja mucho por trabajo, cada año cuando se acerca la Navidad decora su casa acorde a esta época festiva. En alguna ocasión, Niña Pastoria ha querido mostrar su salón a sus seguidores a través de fotografías en Instagram.

Este espacio, especialmente en fechas festivos, se convierte en el corazón de la casa y está decorado con una estética muy cálida y familiar. El salón de Niña Pastori destaca por su amplitud y por estar completamente abierto al exterior gracias a una gran cristalera que conecta directamente con el jardín. Esa transición fluida entre interior y exterior no solo maximiza la entrada de luz natural, sino que también invita a vivir el espacio de manera flexible, ideal para reuniones familiares o momentos de descanso.

La paleta de colores que domina la estancia es neutra y elegante: suelos en gris claro, paredes que combinan ladrillo visto con cemento pulido y estructuras metálicas en negro que aportan carácter sin restar calidez. Sobre esta base sobria, la cantante ha añadido piezas decorativas que dan vida y estilo al conjunto. Entre ellas, un sofá de terciopelo mostaza se convierte en punto focal, aportando color y confort.

Una decoración muy navideña

La artista ha subido a sus redes sociales otros años una instantánea con su familia en la que se puede apreciar la decoración que suele predominar en su casa durante la Navidad. En una de estas imágenes se puede ver a su familia reunida y al fondo hay una vitrina donde está expuesta la cristalería en un mueble en tono azul cobalto y con toques en dorado. Sobre este mueble con tanta personalidad suele exponer el Belén. Recreando así la escena navideña que habitual en cada casa.

Y como no podía faltar en una casa profundamente ligada a la música, uno de los rincones del salón está reservado para un gran piano de cola. Más allá de su funcionalidad musical, el instrumento se integra como una pieza decorativa con presencia y alma propia: símbolo del vínculo entre el arte y la vida cotidiana en esta vivienda.

Diseño que une cocina y jardín

El salón no es un espacio aislado, sino parte de un ambiente abierto que comunica con la cocina. Es un escalon lo que le da la separación entre las dos estancias sin necesidad de perder amplitud. La cocina sigue una línea estética similar: materiales naturales como la madera en la barra y los taburetes aportan un toque mediterráneo y orgánico que encaja con el estilo general y con la luz que entra desde el exterior.

El salón tiene una gran puerta corrdera que se puede abrir y queda despejado para salir al jardín, un espacio que invita al disfrute debido a las temperaturas templadas que suele haber en Cádiz durante todo el año. La decoración exterior amplifica la sensación de luminosidad y continuidad, convirtiendo el salón en un lugar perfecto para vivir la Navidad en compañía de los suyos.

El salón navideño de Niña Pastori en su domicilio de El Puerto de Santa María es un fiel reflejo de su estilo personal: moderno, cálido y con una gran personalidad.