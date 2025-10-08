Vuelan las entradas para la Navidad de Niña Pastori en Cádiz

Cuando, a principios del mes de agosto, desde el Ayuntamiento de Cádiz se presentó la programación de la temporada del último trimestre del año del Gran Teatro Falla, una esperada actuación quedaba en el aire. Las entradas para la Navidad de la Niña Pastori, una artista, decididamente, profeta en su tierra, no se pondrían a la venta el mismo día que el resto de espectáculos, sino que habría que esperar a que la isleña lanzara su gira completa de compromisos para poder adquirirlas. Este miércoles se acabó la espera, y la respuesta del público ha sido contundente: las entradas han volado.

Así, tal y como se anunciaba hace una semana, las localidades de los recitales de los días 6 y 7 de diciembre de Navidad con Niña Pastori en el principal coliseo de Cádiz saldrían a la venta este 9 de octubre a las 10.00 horas a través de los canales habituales de Bacantix. Así ha sido, por unos minutos, ya que en menos de un cuarto de hora, todas las entradas del Gran Teatro Falla, incluido el siempre más complicado Paraíso, se han agotado para ver a la artista.

Además de Niña Pastori, hay que recordar que en este temporada también se agotaron con rapidez las localidades para ver a la cantautora María Peláe, que tuvo que abrir una fecha más; el concierto de Valeria Castro que tiene lugar este mismo día 9 de octubre; las dos funciones de El fantasma del Teatro Falla, de Tino Tovar (sí está disponible Paraíso); la obra 1936 (también disponible Paraíso); y los dos días que tiene reservados Miguel Poveda para celebrar también la Navidad con Cádiz (sí hay localidades de gallinero).