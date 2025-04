Las naranjas están "prohibidas" si consumes estos medicamentos

La naranja es una de las frutas más recomendadas tanto por los médicos como por los nutricionistas por su gran aporte de vitamina C para el organismo y es cierto que este alimento debe estar en la lista prioritaria de la población, no obstante, se ha descubierto que no es bueno consumirlo con algunos medicamentos porque puede tener un efecto negativo en la salud.

El farmacéutico Iván Espada afirma que es preferible evitar el zumo de naranja u otros cítricos si se está tomando estatina, un medicamento que se usa para controlar el colesterol, incluso podría ser peligroso tomarse la pastilla con uno de estos zumos cuando se ingiera la pastilla de la tensión como el amlodopino.

¿Qué es lo que sucede en estos casos y por qué es preferible tomarlo con agua en lugar de con zumo? "Van a disminuir su efecto porque interaccionan con el cítrico", afirma el farmacéutico. Otro de los cítricos que pueden ser perjudiciales para la salud si se mezcla con algunos medicamentos es el pomelo. "Actúa sobre el citocromo p450, donde se metabolizan muchos medicamentos: el pomelo va al mismo lugar, compite con ellos y, por tanto, el fármaco ya no hace efecto". Los anticoagulantes como el clopidogrel, antihistamínicos, inmunosupresores (ciclosporina) e incluso la Viagra (sildenafilo) se ven afectados por este cítrico arrasador.

¿Por qué interfieren las naranjas con los medicamentos?

La fruta no es un problema por sí misma, pero hay que tener en consideración las sustancias cítricas y flavonoides que están en el jugo de la misma, esto es lo que puede afectar al metabolismo y a la adecuada absorción del medicamento en cuestión. Cuando se usa el zumo de naranja con la pastilla de la tensión el efecto que puede producir es el contrario, los usuarios pueden experimentar hipotensión o mareos debido a una mayor absorción del medicamento en sangre. Incluso puede ser que el jugo de la naranja haga perder todo el carácter terapéutico del medicamento y no sirva de nada habérselo tomado.

Si, por el contrario, cuando se está realizando un tratamiento antiácido que contiene aluminio, la naranja puede ser perjudicial porque aumenta la cantidad de aluminio en el organismo, pudiendo repercutir gravemente en la salud de la persona si padece del riñón.

La doctora Laura Santamaría, especialista en medicina interna habla de que los pacientes deben estar informados acerca de la medicación y la dieta que siguen para que no sufran efectos adversos. "Es fundamental que los pacientes consulten con su médico o farmacéutico si pueden consumir ciertos alimentos mientras toman medicamentos".