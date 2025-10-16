Los municipios de Cádiz con mayor probabilidad de lluvia este jueves

La Agencia Estatal de Meteorología ha avanzado en su perfil de X (antes Twitter) el paso de una vaguada en altura entre este jueves y el viernes que traerá consigo "inestabilización del tiempo en algunas zonas de Andalucía". Aunque Aemet no tiene previsto activar ningún aviso meteorológico en la provincia durante este día, lo cierto es que las nubes cubrirán parte del territorio gaditano y las lluvias podrían hacer acto de presencia principalmente por la zona del Campo de Gibraltar.

El mapa con la previsión del tiempo de Aemet para esta jornada muestra un aumento destacado de la nubosidad en toda el área mediterránea de Andalucía. Esto afectaría al área del Estrecho de Gibraltar aunque se trataría de una lluvia escasa: el acumulado llegaría a menos de un litro por metro cuadrado (0,1 en Tarifa; 0,3 en Los Barrios; y 04, en San Roque y La Línea respectivamente).

Municipios de Cádiz con más probabilidades de lluvia este jueves

Aemet indica que se pueden dar "algunos chubascos locales, acompañados ocasionalmente de tormentas en puntos de Andalucía entre hoy jueves y mañana viernes". Las lluvias se concentrarían en la zona de la costa mediterránea de la provincia de Cádiz y principalmente en la primera mitad de la jornada aunque en general, la jornada estará bastante cubierta por la zona.

En Los Barrios, La Línea y San Roque las probabilidades de lluvia serán muy altas durante buena parte de la jornada, entre el 90 y el 90% desde las 6:00 horas y hasta las 18:00 horas, bien entrada ya la tarde. Castellar, Jimena y Tarifa comenzarán la jornada igual, con un probabilidad alta, de entre el 90 y el 95%, pero bajaría a partir de las 12:00 horas y hasta las 18:00 horas: el 85% en Castellar, el 75% en Jimena y el 65% en Tarifa. Algeciras es la localidad del Campo de Gibraltar que presenta una menor probabilidad de lluvia este jueves: tan sólo del 40% y hasta las 12:00 horas, para desaparecer las opciones de que llueva en lo que resta de día.

Un cambio de tiempo en Cádiz para la próxima semana

Los modelos meteorológicos avanzan la llegada de un chorro polar que entrará por la Península por el oeste procedente de las Islas Canarias. Su influencia no se notará hasta cerca del fin de semana ya que el bloqueo británico aún se mantiene sobre el país, concentrando por ahora las lluvias en la zona del mediterráneo. Sin embargo, este bloqueo tiene los días contados y su retirada permitirá el paso de profundas borrascas que impactarán en Europa desde el oeste. ¿Afectarán a Cádiz? Aunque la incertidumbre aún es muy elevado, tanto la Agencia Estatal de Meteorología como tiempo.com sí recoger un cambio en el tiempo de Cádiz, marcado por una bajada significativa de las temperaturas y la probabilidad de lluvias en la Bahía de Cádiz a partir del lunes.

En lo que respecta a las temperaturas, la bajada será de unos 3-5 grados y principalmente durante las olas centrales del día a partir del día 20 de octubre. También se prevé la entrada de mayor nubosidad, lo que se podría traducir en precipitaciones en la provincia. La probabilidad no obstante no es elevada ahora mismo, entorno al 40%, con lluvias que estarían concentradas en la zona de la Bahía de Cádiz, la costa noroeste, la parte central de la Janda y algunas localidades de la Sierra como Ubrique.