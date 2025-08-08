Volar una cometa o acotar una parcela de arena "en beneficio propio" se castiga con multas de hasta 1.500 euros en estas playas de Cádiz

Miles de turistas han elegido pasar sus vacaciones en el litoral de Cádiz, con cerca del 90% de ocupación hotelera durante la primera quincena del mes. Los visitantes llegan atraidos por las playas de arena fina, aguas turquesas y una gran diversidad de arenales tanto vírgenes como urbanos. No obstante, si algo tienen en común las playas de los principales destinos turísticos de la provincia es que en cada una de ellas rigen sus propias normas.

Las ordenanzas municipales censuran algunas de las conductas que los bañistas asumen como parte de su rutina playera. Por ejemplo, entre chapuzón y chapuzón, hay quien prefiere practicar deporte en lugar de tomar el sol. Es bastante habitual ver a parejas o grupos jugando a las palas, al vóley o al fútbol en las playas de Cádiz, pese a que algunos municipios prohiben esta actividad expresamente.

Un grupo de jóvenes juega al vóley playa. / Jesús Marín Bernet

Este es el caso de Chipiona, donde durante la temporada alta se prohibe "todo tipo de juegos de pelota, palas, discos voladores, cometas y cualesquiera otros que puedan resultar molestos" para el resto de las personas usuarios, salvo en las zonas destinadas a tal uso. Del mismo modo, su ordenanza municipal de playas censura el uso de tablas deslizadoras en la orilla o zonas de rebalaje.

El incumplimiento de esta norma se considera una falta leve que conlleva una multa de 750 euros. Además, este ayuntamiento se reserva el derecho a incautar de forma cautelar las palas, pelotas o cometas en caso de que los agentes observen reincidencia.

Otros municipios con una normativa similar son Cádiz y El Puerto de Santa María, mientras que en la Playa de Nuestra Señora del Carmen de Barbate, la prohibición de jugar a las palas en la arena se restringe al horario de 12:00 a 20:00 horas.

Instalar lonas cerradas o encender un cámping gas son infracciones graves

Hay quien hace de la playa un hogar temporal en el que poder comer o dormir cómodamente. Para ello, el kit esencial lo conforman sombrillas, sillas y mesas, si bien no todo vale para hacerse con el mejor sitio en la arena. En Cádiz capital, se prohibe explícitamente la "acotación o parcelación de las zonas de playa", lo cual puede acarrear una multa de entre 60 y 750 euros.

De igual modo se prohibe la instalación de tiendas de campaña, jaimas, parasoles no diáfanos o estructuras de lona cerradas en su perímetro. Por su parte, esta misma conducta está tipificada como una infracción grave en Conil de la Frontera, donde la sanción por acampar oscila entre los 750 y 1.500 euros.

Por su parte, el bando de playas de El Puerto de Santa María establece la prohibición de "delimitar o acotar físicamente espacios o superficies en beneficio propio" y que los veladores deben ser desmontables y permanecer sin cerrar o cubrir al menos en la mitad de su perímetro.

Otra de las acciones terminantemente prohibidas en algunas playas de Cádiz es la de calentar comida. Al veto general a las hogueras y barbacoas, se suma el uso de bombonas de gas o cualquier otro líquido inflamable. Tanto en Cádiz como en Conil de la Frontera está tipificado como una infracción grave castigada con multas de 750 a 1.500 euros.