Este es el motivo que ha provocado la huelga de autoescuelas en Cádiz: 10.000 alumnos en lista de espera

Las autoescuelas de Cádiz se ahogan, son muchas las quejas que llevan efectuando desde hace meses las autoescuelas en la provincia de Cádiz y es que no aguantan más la presión de no tener suficientes examinadores. El sector no soporta más la situación y ha convocado una huelga para el próximo 20 de junio en la capital gaditana, en ella se reunirán muchas de las autoescuelas de toda la provincia para denunciar la falta de examinadores.

Que haya tan pocas personas actualmente en Cádiz que puedan hacer exámenes a los alumnos que están en las autoescuelas está llevando al caos absoluto y a una lista de espera que es interminable. Son más de 10.000 personas las que tienen que esperar meses para poder realizar su examen práctico de conducir.

"Nosotros no tenemos nada que ver, no es nuestra culpa, el problema es la falta de examinadores en toda la provincia", asegura Sergio Pinzón, gerente de la autoescuela Asdrúbal de Cádiz capital, a Telecinco. Al haber tantos alumnos que esperan poder examinarse del examen práctico provoca que el tiempo de espera sea entre dos y ocho meses. Algo que desde el sector de la autoescuela consideran que devastador y tiene graves consecuencias económicas y personales para las personas afectadas.

El principal problema es que no hay suficientes examinadoras para la cantidad de demanda que hay, esto provoca que haya más de 10.000 alumnos que tienen que esperar porque tan sólo hay siete examinadores para atender a toda la provincia de Cádiz. Esta cantidad de personas que tienen que sacar adelante todos los exámenes son insuficientes para todos los solicitantes que hay, por lo que el trabajo se va acumulando y la situación se vuelve más caótica con el paso del tiempo.

Así será la manifestación convocada

Las autoescuelas de la provincia de Cádiz se movilizarán el próximo viernes, 20 de junio y lo hará a las 8.30 de la mañana en Cádiz. La manifestación tendrá lugar por las calles de la ciudad que les conducirá hasta la plaza Santa Rafaela María, donde están las oficinas de la Jefatura de Tráfico y donde se leerá un manifiesto de protesta.

Las autoescuelas esperan refuerzos

Desde el sector se espera que en los próximos meses esta insuficiente cantidad de examinadores pueda aumentar debido a la convocatoria reciente en que se abría una bolsa de trabajo con 100 plazas. Se trata de una bolsa de 100 examinadores para todo el país, una convocatoria que se encuentra en su última fase y que espera estar finalizadas el próximo mes de agosto, si bien es cierto que de momento se desconoce cuántos profesionales se destinarán a Cádiz.

La Dirección General de Tráfico abrió recientemente una bolsa de 40 interinos, de la que a día de hoy se han cubierto 23 plazas, aunque desafortunadamente, ninguna en Cádiz.