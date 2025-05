Miguel Assal, experto en primeros auxilios, explica cómo curar una herida: "Ni alcohol ni agua oxigenada"

Un golpe, una caída o incluso un pequeño accidente doméstico en la cocina o en otra estancia de la casa puede acabar con una herida. Estos incidentes son muchas veces inevitables y por eso hay que estar preparado para poder atender la necesidad de cada herida según su grado de gravedad. En redes sociales, uno de los expertos en primeros auxilios es Miguel Assal, él se encarga de divulgar conocimiento que pueden llegar a salvar la vida en momentos muy complicados.

Miguel Assal, como muchos otros expertos, hacen hincapié en la importancia de los primeros auxilios a la hora de reaccionar ante un incidente. Los primeros minutos después de que se haya producido algún altercado son claves para evaluar el problema y encontrar una rápida solución si se tienen los conocimientos previos, tanto en Instagram como en TikTok, Assal da consejos para ocasiones que se pueden dar en cualquier circunstancia y familia, para que así todos los miembros sepan cómo actuar en caso de encontrarse con un incidente.

En uno de los vídeos más recientes que ha subido a sus redes sociales, Miguel Assal explica a sus seguidores cuál es la mejor manera de curar una herida superficial o pequeña que haya acontecido en un ámbito doméstico como puede ser un corte. "Yo no echaría alcohol, ni agua oxigenada ni clorhexidina", comienza afirmando el experto en el vídeo.

Assal afirma que no se debe usar alcohol por una sencilla razón. "En este caso la superficie es nuestra piel, pero tiene que estar sana. En los envases pone claramente que es un antiséptico para pieles sanas y que no se debe aplicar en heridas", haciendo referencia a que el alcohol se emplea en superficies en las que hay que eliminar microorganismos y en este caso, al ser la piel la que recibirá esta sustancia, no aportará ningún beneficio usarlo.

En el caso del agua oxigenada, el experto afirma que aunque puede ser una buena opción porque elimina lo "malo de nuestra herida, pero también elimina lo bueno", por lo que no se recomienda. Assal dice que el agua oxigenada es "un antiséptico para piel sana. Vamos, que tu herida no va a cicatrizar". Otro de los elementos más comunes que se suelen usar cuando se producen heridas superficiales es la clorhexidina y Miguel Assal explica que tampoco es recomendable usarla en estas ocasiones debido a "es un antiséptico para piel sana y porque solo lleva un 2% de clorhexidina y un 70% de alcohol".

Miguel Assal recuerda a los usuarios que aunque siempre se ha dicho que todo lo que duela o pique cuando se aplica en una herida es porque está curando, "es lo contrario", afirma el experto. Al final del vídeo da la clave sobre lo mejor para aplicar en heridas leves o cortes superficiales y es algo muy sencillo y que todos tienen en casa: agua y jabón neutro. "Echa el jabón en una gasa y empápalo con agua. Aplícalo en la herida porque no te va a provocar reacción. Además, elimina microorganismos y no duele", sentencia el especialista en primeros auxilios.

Uno de los elementos más comunes en la cura de las heridas a lo largo de los años ha sido el yodo y cuando se le pregunta por él, Miguel Assal afirma que aunque es eficiente supone un mayor riesgo de alergia e hipersensibilidad y vuelve a remarcar cuál es la mejor solución para curar estas heridas. "Con agua y jabón no fallas y no duele", finaliza el vídeo.