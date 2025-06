Manuel Viso, médico, alerta sobre estos quesos: "No son de verdad"

El queso es uno de los productos más consumidos en España, hay muchísima variedad de quesos diferentes los manchegos, Idiazábal, cabrales y algunos que son más codiciados como la Torta del Casar. En cada uno de los rincones del país tiene un queso autóctono que se suma a la inmensa variedad que existe, por lo que puede deducirse que se trata de un país con una gran cultura en este ámbito y un gran consumidor de este tipo de lácteo.

La tendencia de los quesos ha proliferado a lo largo de los años, pero hay que tener en consideración algunas características a la hora de comprar quesos en el supermercado porque no siempre es queso lo que se vende como tal. Manuel Viso, médico y especialista en hematología, ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que alerta a los consumidores acerca de estos productos que se venden como si fueran quesos aunque realmente no tienen nada que ver con él.

"No, no todo lo que parece queso es queso de verdad", advierte el médico y además, añade: "aunque lo hayan rallado dentro del envase, estos productos no siempre son queso". Para evitar consumir un producto dañino para la salud, el experto en salud aconseja a los usuarios a mirar con cautela las etiquetas y le da las claves para identificar cuándo lo que se esté comprando es queso y cuando lo que están adquiriendo no es queso, sino un sucedáneo.

La alerta debe resonar en la cabeza de los consumidores cuando aparezcan este tipo de enunciados. "En muchos de estos paquetes verás frases como 'para gratinar', 'ideal para pizzas' o 'para sándwich', pero no encontrarás la palabra queso por ninguna parte del paquete", comenta Manuel Viso en el vídeo y además advierte de que no es casualidad que no aparezca la palabra queso por ningún lado.

El doctor, explica cómo se elabora este producto lácteo y aclara cuáles son los ingredientes que debe llevar. "El queso de verdad viene de la leche, pasa por un proceso de fermentación y maduración, y no necesita inventos raros". Respecto a los ingredientes, aclara que sólo lleva "leche y fermentos lácticos. Ninguno más".

No sucede lo mismo cuando lo que se va a comprar es una imitación del queso, la lista de ingredientes cambia y aumenta significativamente. "Son como una película de ciencia ficción -y de las malas-, donde los protagonistas son aceites vegetales, almidones raros, sales fundentes, aromas artificiales y colorantes. Básicamente: cero amor", sentencia Manuel Viso.

El especialista propone a los usuarios que antes de comprar algún tipo de queso en el supermercado hagan un sencillo test para ver si cumple con los requisitos necesarios para garantizar que es queso de verdad. "Si no dice queso, desconfía", afirma el doctor. Otro de los objetivos necesarios es fijarse en la lista de ingredientes: "si aparecen aceites vegetales o almidones... chao".

Por último, Manuel Viso aclara que es fundamental conocer la textura del queso al calentarlo para determinar si es verdadero o falso. "El queso real, al calentarlo, hace hilitos, burbujea y sabe riquísimo. En cambio, el queso falso parece goma derretida. Es fake". Incluso da un consejo a los usuarios a la hora de verificar este paso. Propone calentar unos 20-30 gramos de producto en el microondas y observar el resultado.