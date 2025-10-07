La luna de cosecha este 7 de octubre: ¿Cómo afecta al sueño?

Esta noche, 7 de octubre de 2025, día de la Patrona de Cádiz, la luna llena brilla en el cielo con todo su esplendor, en su máximo apogeo. Un fenómeno astronómico que en esta época del año se conoce como la Luna de la Cosecha, ya que puede tener un impacto en distintos aspectos de nuestra vida, incluido el descanso nocturno.

El origen de esta nominación es que, tradicionalmente, coincidía con la temporada de recolección de cultivos en el hemisferio norte. Este año, además, se trata de una superluna, lo que significa que la Luna se encuentra más cerca de la Tierra de lo habitual, lo que hace que se vea más grande y brillante. Además, esta será la primera de tres superlunas consecutivas este año, que es cuando la luna alcanza el perigeo, o su punto más cercano a nuestro planeta, lo que la hace parecer más grande y llena.

¿Cómo puede afectar al sueño?

Durante la Luna llena, muchas personas reportan alteraciones en su patrón de sueño. Aunque la ciencia aún investiga este fenómeno, se han identificado algunos efectos comunes:

Dificultad para conciliar el sueño: La intensa luminosidad puede afectar la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño.

Sueños más vívidos: Algunas personas aseguran experimentar sueños más intensos o extraños.

Despertares nocturnos: La claridad de la noche puede interrumpir el sueño, especialmente si no se cuenta con una buena protección contra la luz exterior.

Consejos para dormir mejor durante la Luna llena

Si notas que tu sueño se ve afectado durante estos días, aquí tienes algunas recomendaciones que pueden ayudarte: