Fiesta de la Patrona de Cádiz 2025: El alcalde hace un llamamiento a la unidad

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha vuelto a renovar otro 7 de octubre el voto de la ciudad ante su Patrona, la Virgen del Rosario. Esta ceremonia que se repite cada año ha tenido en esta ocasión un llamamiento especial a la unidad, que ha realizado el alcalde a los pies de la Virgen durante la función votiva que preside el obispo diocesano, Rafael Zornoza.

"El Ayuntamiento de Cádiz viene a refrendar su voto, como lo hicieron nuestros antepasados en tiempos de dificultad y esperanza", ha afirmado Bruno García, recordando que en los momentos "de adversidad y de gloria" que ha vivido Cádiz a lo largo de su historia, la ciudad "ha caminado con la devoción a la Virgen del Rosario", que ha sido siempre "faro de consuelo, guía en la incertidumbre y símbolo de unidad".

En el momento actual, Cádiz también se enfrenta a retos importantes, "y para ello cuenta con la fuerza de su gente, de sus barrios, de sus familias". "Esa fuerza se alimenta de la confianza en nuestras raíces y en nuestra identidad", ha añadido Bruno García, insistiendo en que "por encima de las diferencias somos una comunidad que camina unida".

"Hoy, al renovar este voto, no solo cumplimos con una tradición; reafirmamos también los valores que nos definen como pueblo: el compromiso, la solidaridad, la resistencia y la esperanza", ha expresado el máximo dirigente de la ciudad, que ha renovado su "compromiso firme de seguir trabajando por una ciudad más justa, más inclusiva y más fraterna".

Un mensaje de paz

No ha querido dejar pasar la ocasión el alcalde de hacer un llamamiento a la paz a los pies de la Patrona de Cádiz. "Vivimos tiempos de guerras, ataques injustificados que traen pérdidas humanas y destrucción que como sociedad nos causa mucho dolor e indignación, masacres que rechazamos frontalmente", ha afirmado García, en unas palabras que guardan conexión directa con los últimos acontecimientos que se están viviendo en torno a la guerra de Gaza y a esas movilizaciones y manifestaciones que se convocan en muchas ciudades y que Cádiz vivió, por ejemplo, este pasado domingo. "Queremos que este acto sea también una llamada a la paz, a la justicia y a la fraternidad", ha aseverado el alcalde.

De igual modo, y como suele ocurrir cada año, en el voto de la ciudad a la Patrona se ha de modo especial "nuestra mirada y nuestro corazón en los enfermos, en los que viven en soledad, en los que sufren la falta de empleo o de vivienda, en nuestros jóvenes que buscan su camino y en nuestras personas mayores, que son la memoria viva de esta tierra".

Por todos ellos, y por todo ello, ha renovado el alcalde el voto "con emoción y esperanza" ante la Virgen del Rosario, "Patrona de esta ciudad trimilenaria, como faro, escudo y consuelo de muchos gaditanos y gaditanas".