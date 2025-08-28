El lujoso viaje de Isa Pantoja y Asraf Beno a Marruecos con sus hijos: piscina privada y planes en familia

Isa Pantoja y Asraf Beno han decidido hacer las maletas para disfrutar de unos días muy especiales y se han trasladado de El Puerto de Santa María, donde residen, a Marruecos. No es un destino cualquiera: se trata de la tierra natal del modelo, que ha querido enseñar a su mujer y a sus hijos los rincones más emblemáticos de la ciudad donde creció. Junto a ellos viajan el pequeño Cairo, de apenas dos meses, y Alberto, el hijo mayor de Isa, fruto de su relación con Alberto Isla.

Un viaje que no solo está marcado por el componente familiar, sino también por el lujo. La pareja se aloja en el Riad 103 Pool Rooftop & Hammam, un alojamiento exclusivo que combina la arquitectura tradicional marroquí con las comodidades más modernas. Este tipo de riads, habituales en las ciudades imperiales, son auténticos oasis de paz con patios interiores, piscinas privadas y terrazas con vistas a la medina.

Un lujoso riad con todos los detalles

Según han mostrado en sus redes sociales, Isa y Asraf disfrutan de un espacio que cuenta con piscina propia, zona de hamacas, un hammam tradicional y una azotea perfecta para contemplar el atardecer. Una escapada donde el lujo se combina con la tradición y en la que no falta ni el descanso ni la gastronomía típica del país.

El Riad 103 Pool Rooftop & Hammam se ha convertido en el escenario perfecto para el viaje, ya que combina privacidad, exclusividad y ese ambiente íntimo que la pareja ha buscado en sus días de desconexión.

El pequeño Cairo, un viajero precoz

A pesar de tener tan solo dos meses, Cairo se ha convertido en uno de los protagonistas del viaje. Isa ha compartido con sus seguidores algunos momentos con el bebé "que esta sea la primera de muchas aventuras juntos", escribía la hija de Isabel Pantoja en su Instagram y que este viaje marca su primera gran experiencia internacional. Un detalle que no ha pasado desapercibido para sus seguidores, que destacan lo natural con lo que Isa afronta esta nueva etapa de maternidad junto a Asraf.

Además, Alberto, el hijo mayor de Isa, también está disfrutando de la experiencia. A sus 10 años, acompaña a su madre y a su hermano pequeño en cada plan turístico, desde paseos por la medina hasta visitas a los zocos, reforzando esa imagen de familia unida que tanto valoran los seguidores de la pareja.

La unión con la familia política

Otro de los aspectos más comentados del viaje es la buena sintonía de Isa con la familia de Asraf. La joven se ha mostrado especialmente feliz de poder compartir momentos en Marruecos con sus suegros y cuñados, con quienes mantiene una excelente relación. Esta cercanía contrasta con la complicada situación que vive con su familia materna, marcada por el distanciamiento con su madre, Isabel Pantoja, y con su hermano, Kiko Rivera.

De hecho, este último atraviesa un momento delicado tras anunciar su separación de Irene Rosales después de once años juntos y dos hijas en común. Un contexto que evidencia aún más la estabilidad que Isa ha encontrado en su vida conyugal y en la familia de Asraf.

Durante estos días, Isa y Asraf han apostado por un turismo pausado, disfrutando tanto de los atractivos culturales de la ciudad como de la tranquilidad que ofrece su lujoso riad. Paseos por las calles históricas, compras en los tradicionales zocos y la degustación de la gastronomía local completan unos planes en los que la pareja ha puesto siempre en primer plano el bienestar de los niños.

La imagen que proyectan en sus redes sociales es la de una familia serena y feliz, disfrutando de la vida lejos de polémicas. Isa, que en los últimos años ha sabido mantenerse al margen de los conflictos familiares, parece haber encontrado en Asraf y en sus hijos el núcleo de estabilidad que buscaba desde hace tiempo.

Más allá del lujo del alojamiento o de los planes turísticos, este viaje a Marruecos transmite un mensaje claro: Isa Pantoja prioriza la unión y la calma familiar frente a los conflictos del pasado. En un momento en que la relación con su madre y su hermano continúa rota, la joven se muestra más centrada que nunca en su nueva vida, disfrutando de cada etapa y de cada viaje con Asraf, Cairo y Alberto.