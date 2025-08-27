Jesús Ansal arrasa en TikTok al descubrir en Chiclana la tienda de paquetes sorpresa de Amazon por 10 €

El influencer gaditano Jesús Ansal (@jesusansal) se ha convertido en el protagonista de uno de los vídeos más comentados en los últimos días en TikTok. Acompañado de su hermana Marta, mostró a sus miles de seguidores la existencia de un lugar en Chiclana de la Frontera donde es posible comprar paquetes sorpresa de Amazon, Correos o eBay por un precio fijo de 10 euros. El clip, grabado en el Polígono Comercial Urbisur, destapa así un negocio que hasta ahora pasaba casi desapercibido en la provincia de Cádiz.

Con su habitual tono cercano y divertido, Jesús relató la experiencia mientras recorría los pasillos de la nave: estanterías repletas de cajas cerradas, clasificadas por tamaño, pero sin ninguna pista de lo que contienen. "La incertidumbre y la sorpresa pueden conmigo", explicó en su vídeo. La dinámica es sencilla: cada paquete cuesta lo mismo, sea grande o pequeño, y el cliente se lo lleva sin saber qué encontrará al abrirlo.

La expectación no tardó en llegar. En el propio vídeo, Jesús y Marta mostraron el contenido de varios de los paquetes que eligieron al azar. Los resultados fueron tan dispares como sorprendentes: relojes digitales y analógicos, guantes, memorias portátiles, fundas de móvil, una radio, una lona de gran tamaño e incluso un aparato auditivo. Objetos útiles, otros extraños y algunos sin aparente valor. Esa mezcla es, precisamente, lo que despierta la curiosidad de quienes se acercan a esta peculiar tienda chiclanera.

El éxito del vídeo reside en que el influencer supo transmitir la emoción del descubrimiento. Cada caja que abría en directo ante la cámara multiplicaba las reacciones de sus seguidores, muchos de los cuales se preguntaban si valía la pena arriesgar 10 euros por la experiencia. El propio creador admitió que, aunque el contenido no siempre compensa el precio, lo divertido es jugar con la incertidumbre.

Este modelo de negocio no es exclusivo de Cádiz. Experiencias similares se han visto en otras ciudades andaluzas. En mayo, una tienda efímera en Huelva ofreció paquetes misteriosos por 15 €, mientras que en junio Granada acogió un mercadillo temporal con diez toneladas de devoluciones vendidas al peso. Sin embargo, lo que diferencia a Chiclana es que no se trata de un evento puntual, sino de una nave permanente abierta al público, lo que la convierte en un punto de interés para curiosos y visitantes.

El fenómeno revela varias tendencias del consumo actual. Por un lado, el auge de lo experiencial: ya no se trata solo de comprar un producto, sino de vivir una situación divertida y compartirla en redes sociales. Por otro, la vertiente sostenible: muchos de estos paquetes provienen de devoluciones o envíos perdidos, y acaban teniendo una segunda vida gracias a este tipo de tiendas.

En este contexto, la figura de Jesús Ansal ha sido clave para dar visibilidad al negocio. Su influencia digital ha hecho que cientos de personas conozcan la existencia de esta tienda chiclanera, reforzando la idea de que los creadores de contenido son, hoy en día, altavoces fundamentales para las tendencias de consumo.

Con su vídeo, el gaditano no solo entretuvo a su audiencia, sino que también puso en el mapa un rincón insólito de la provincia: un lugar donde lo desconocido se convierte en oportunidad y donde, con solo 10 €, cualquiera puede sentir la emoción de abrir un regalo inesperado.