Isa Pantoja da la bienvenida a su segundo hijo en Cádiz y revela el curioso nombre del bebé

Isa Pantoja ha dado la bienvenida a su segundo hijo y el primero junto a su marido Asraf Beno. La hija de la tonadillera ha recibido al nuevo miembro de su familia después de nueve meses de espera, a lo largo de este tiempo la pareja ha ido mostrando en sus redes sociales cómo se han ido preparando para la llegada del bebé y ahora ya pueden tenerlo en brazos.

La situación familiar de Isa dista mucho de ser la ideal porque se encuentra muy distanciada de su madre y su hermano, pero la llegada al mundo de su segundo hijo es lo único que le importa a la joven, que ha dado a luz en Cádiz, ya que reside en el Puerto de Santa María junto a Asraf Beno y su primer hijo Alberto, fruto de su relación con Alberto Isla.

La ilusión ha inundado la vida de la influencer y ha querido mostrar a sus seguidores algunas de las imágenes más tiernas hasta el momento, tras unas horas de vida de su segundo retoño, Isa Pantoja ha colgado en su Instagram fotografías en las que aparece junto a su marido y su hijo. No han querido compartir la cara del pequeño, pero sí se puede apreciar el amor y la ilusión de los progenitores al tener ya en brazos a su primer hijo en común. "Bienvenido a nuestras vidas, Cairo. Acabas de llegar y ya te queremos con locura, tu hermano, tu padre y yo. Eres luz", escribía Isa en sus redes sociales.

Una de las grandes incógnitas ha sido el nombre del bebé, Isa Pantoja desveló que tenía dos nombres en mente y que no sería hasta que viera la cara de su hijo cuando se decidiera por uno u otro. Finalmente, la pareja ha estimado oportuno que el pequeño se llame Cairo. Un nombre particular y popularmente conocido al ser el nombre de la capital de Egipto. Isa Pantoja ya dejó claro cuáles eran sus intenciones cuando la entrevistaron en Lecturas. "No le voy a poner Mohamed, pero tampoco Jesús. Algo más moderno, más internacional. Algo como Michael, que sería fácil de pronunciar, o Lucas", afirmó la influencer.

La relación de Isa Pantoja y su familia

Desde hace un tiempo, la relación entre Isa, su hermano Kiko y su madre, Isabel Pantoja está muy deteriorada y es prácticamente nula. Cada uno ha hecho su vida por separado y no están implicados en la vida de los otros, por lo que no es de extrañar que no aparezcan en el hospital, ni la tonadillera ni el DJ para conocer a su nieto y sobrino, respectivamente.

La que sí ha celebrado con mucha ilusión la llegada del pequeño Cairo ha sido su prima Anabel Pantoja. La sevillana ha querido mostrar su apoyo a su prima a través de las redes sociales y les ha dejado un precioso mensaje en la publicación conjunta que hizo la pareja desvelando algunos momentos personales vividos en el hospital con el pequeño. "Por fin, llegó mi sobrino eres una campeona ¡FELICIDADES!", escribía Anabel Pantoja y felicitaba a su prima por haber sido mamá por segunda vez.