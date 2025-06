Lia Kali y Pepe Vizio en Cádiz: fecha, horario y precio de las entradas

El ciclo Música del Mar regresa este verano 2025 al muelle de Cádiz con varios conciertos con grandes artistas nacionales e internacionales. El recinto será el encargado de dar el pistoletazo de salida a los conciertos veraniegos en Cádiz, a los que se une el ciclo de Cádiz Music Stadium, en el Nuevo Mirandilla.

El cartel lo iniciará una cita para el público joven con Lía Kali y Pepe y Vizio, para proseguir el 28 de junio con otra estrella de calado internacional pero con denominación de origen Cádiz, la bailaora Sara Baras con su espectáculo Vuela. El 18 de julio le tocará el turno a la primera de las dos citas gratuitas para el público de Música del Mar, una noche dedicada a la nostalgia por los ochenta con La Guardia, La Frontera y Javier Ojeda. La segunda será el 23 de agosto con Seguridad Social y OBK.

El artista Raule será el protagonista del 1 de agosto y al día siguiente se celebrará el festival Los 90 Molan con grupos como Jenny of Ice of Base, Chimo Bayo, Paco Pil y Amistades Peligrosas entre otros. El concierto de Los Caños (9 de agosto) y del Maka (22 de agosto) completan el plantel al que se suma la programación propia de No Sin Música el 15 de agosto con Crystal Fighters, Rozalén y Zahara, entre otras propuestas.

Horario y entradas para el eoncierto de Lía Kali y Pepe y Vizico

La cita será con Lía Kali y Pepe y Vizico será este viernes, 27 de junio, a partir de las 22:30 horas en el muelle de Cádiz. Aún quedan entradas para acudir, que se èuiden adquirir en la página web del festival. Las entradas van desde los 30 euros en general a los 45 en Front Stage.

Lía Kali, cantante barcelonesa, publicó su álbum debut ‘Contra Todo Pronóstico’ en 2023,.Tras dos años de gira casi ininterrumpida a lado y lado del Atlántico, Lia Kali encara 2025 con un nuevo disco, ‘Kaelis’, conformado por una colección de nuevas canciones que la artista ya no ha parido sólo para ella, sinó en las que la música es ahora ya sí un regalo para todo el mundo. El primer single fue 'Renacer', un trap con aires de urban latino con la producción de Toni Anzis y el productor multiplatino californiano Larrance “Rance 1500” Dopson, con el que Lia Kali hace de penas puñalás para dejar atrás lo que ayer hacía daño y renacer siempre.

Por su parte, Pepe y Vizio es un dúo granadino que llega con su gira Puchero. Pepe y Vicente son dos artistas polifacéticos, el primero con sus raíces flamencas como guitarrista y el segundo como productor influido por el hip hop neoyorquino. Su primer éxito fue 'El Patio' junto a Delaossa, y en su nuevo albúm 'De plastilina' cuentan con una colaboración con Lola Índigo.

La organización recuerda que los menores que tienen 16 y 17 años deben presentar la autorización de menores firmada. Además los menores que tienen menos de 16 años deben presentar la autorización de menores firmada y estar acompañada en todo momento del padre/madre/tutor, que también está en la web para descargar.

Para adquirir entrada PMR se puede contacar con atención al cliente de Vivaticket: correo info@ayudaeventos.com o llamando al 91 005 35 95. Horario: de 09.00 a 23.00 de lunes a domingo.

