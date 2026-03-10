La Ley de Propiedad Horizontal aclara las consecuencias de no informar a la comunidad sobre un piso turístico

Unos jóvenes, antes de entrar en uno pisos turísticos

Los pisos turísticos se han apropiado de gran parte del suelo de cada ciudad española y ya se trata de un problema diario que afecta a muchas comunidades de vecinos. La legislación ha dado un paso más y ahora deja claro que no informar ni obtener autorización de la comunidad puede tener consecuencias legales directas para el propietario.

La actual Ley de Propiedad Horizontal (LPH) refuerza el papel de los vecinos y establece mecanismos concretos para actuar cuando una vivienda inicia la actividad turística sin el respaldo comunitario. El mensaje es claro: el uso turístico ya no depende únicamente del dueño del inmueble.

La comunidad debe aprobar previamente el piso turístico

El punto clave se encuentra en el artículo 7.3 de la Ley de Propiedad Horizontal, donde se establece que cualquier propietario que quiera destinar su vivienda a alquiler turístico deberá obtener la aprobación expresa previa de la comunidad de propietarios, conforme a lo previsto en la normativa vigente.

Esto supone un cambio relevante respecto a años anteriores. Aunque la vivienda cumpla con los requisitos autonómicos o esté registrada oficialmente, la actividad puede ser impugnada si no cuenta con autorización vecinal.

La ley también habilita al presidente de la comunidad, ya sea por iniciativa propia o tras la queja de otros residentes, a requerir la cesación inmediata de la actividad cuando esta se realice sin aprobación. Si el propietario no atiende el requerimiento, la comunidad podrá acudir a la vía judicial.

En términos prácticos, iniciar un alquiler turístico sin este paso previo puede derivar en un procedimiento legal incluso aunque el inmueble tenga licencia administrativa.

Qué mayoría necesitan los vecinos para limitar o prohibirlos

La normativa también aclara cómo pueden actuar las comunidades ante la proliferación de viviendas vacacionales. Los propietarios pueden aprobar, limitar, condicionar o prohibir esta actividad mediante acuerdo en junta.

Para adoptar la medida se requiere una mayoría cualificada: el voto favorable de las tres quintas partes del total de propietarios, que representen igualmente las tres quintas partes de las cuotas de participación del edificio.

Con esa misma mayoría también se pueden establecer cuotas especiales de gastos comunes o incrementar la participación económica del piso turístico, siempre que el aumento no supere el 20%.

Un aspecto especialmente relevante es que los acuerdos no tienen efectos retroactivos, por lo que no afectan a actividades previamente autorizadas conforme a la normativa existente en ese momento.

Las consecuencias de no informar a los vecinos

Abrir un piso turístico sin comunicarlo a la comunidad puede generar un escenario complejo para el propietario. Entre las consecuencias más habituales destacan:

Requerimiento formal para cesar la actividad turística .

. Demandas judiciales impulsadas por la comunidad de propietarios.

Posibles reclamaciones por molestias o alteración de la convivencia.

Pago de costas judiciales si la resolución es desfavorable.

Especialistas inmobiliarios recuerdan que muchos conflictos surgen por desconocimiento de la normativa, ya que algunos propietarios creen que la licencia turística autonómica es suficiente, cuando en realidad la autorización comunitaria se ha convertido en un requisito decisivo.

Una normativa pensada para proteger la convivencia

El crecimiento del alquiler vacacional ha provocado tensiones relacionadas con ruidos, rotación constante de huéspedes o uso intensivo de zonas comunes, situaciones que han impulsado reformas legales orientadas a reforzar la convivencia.

La tendencia actual apunta a considerar que un piso turístico afecta al conjunto del edificio, por lo que la decisión deja de ser exclusivamente individual.

Administradores de fincas y expertos jurídicos recomiendan revisar los estatutos comunitarios, consultar previamente con la comunidad y solicitar la aprobación en junta antes de iniciar la actividad. Prevenir el conflicto sigue siendo la vía más sencilla para evitar problemas legales posteriores.