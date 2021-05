La "recogida de cable" de Jorge Ponce por la 'faltada' a Cádiz en 'La Resistencia'

La tan esperada (y, por qué no decirlo, flojita) faltada a la provincia de Cádiz en 'La Resistencia' de Movistar + sigue dando de qué hablar. Y es que los seguidores del programa en redes sociales no tardaron en señalar el imperdonable error de Jorge Ponce, que entre su batería de ofensas a esta tierra situó como gaditano al cantante onubense Manu Carrasco.

Se ha hablado mucho de la faltada de Cádiz y de Huelva pero el que se ha llevado la peor parte es el pobre Manu Carrasco. #LaResistencia pic.twitter.com/4Ntt39i7I0 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) May 4, 2021

El cómico malagueño, antes de tomarla con un nuevo territorio (esta vez le tocó a Murcia) en la emisión de este martes, quiso "recoger cable" y reconoció que "entre las cosas malas que tiene Cádiz dije a Manu Carrasco, y resulta que Manu Carrasco no es de Cádiz, es de Isla Cristina, en Huelva". Y así Ponce aprovechó la situación para, con un giro a la altura de su genio, dirigir la ofensa hacia el propio cantante.

"El pobre Manu esta mañana se habrá levantado y primero ha visto al idiota de la tele -que soy yo- haciendo un chiste de él, pero es que todo el mundo de Cádiz en plan 'Manu Carrasco de aquí no, eh, de aquí no. A nosotros no nos lo coloques".

Y no acabó ahí la cosa, pues remató su intervención resaltando que en Huelva -provincia que recibió su correspondiente ofensa recientemente y a la que le cae "otro poco de faltada"- tampoco han reclamado especialmente a su paisano... por mucho cariño que se le tenga, tanto en Cádiz como en su tierra.

Tardó en llegar, pero al final sí que está dando de sí la tan esperada ofensa a Cádiz en La Resistencia...