Jennifer López vive un momento icónico en el concierto de Cádiz cantando 'El anillo' después de 5 años

Jennifer López protagonizó este jueves 10 de julio en Cádiz uno de los momentos más memorables de su carrera reciente. En su esperado concierto en el Estadio Nuevo Mirandilla, la artista neoyorquina sorprendió al público interpretando por primera vez en cinco años su célebre tema El anillo, desatando la euforia entre los asistentes y generando una oleada de comentarios en redes sociales.

La actuación, que formaba parte de su actual gira europea, estaba ya marcada como una de las citas más especiales del verano. Sin embargo, pocos imaginaban que Jennifer López iba a rescatar esta canción, que desde 2019 no había formado parte de su repertorio en directo. El gesto fue recibido con una ovación unánime por parte del público gaditano, que convirtió el momento en uno de los más compartidos en plataformas como X (antes Twitter) o Instagram.

"¿Y el anillo pa’ cuándo?" resonó con más fuerza que nunca, en el Estadio Nuevo Mirnadilla. La elección del tema no fue casual: se trata de uno de los himnos más icónicos de la diva del Bronx en su faceta latina, con una letra empoderada que se convirtió en fenómeno viral tras su lanzamiento. Verla interpretarlo en Cádiz, tras tanto tiempo de ausencia, ha sido considerado por muchos como un regalo inesperado.

Desde los primeros compases, el público coreó cada palabra de la canción. Jennifer López, vestida con uno de los estilismos más casuales de la noche, se mostró visiblemente emocionada y agradecida por la energía del estadio. Su interpretación no solo estuvo cargada de fuerza vocal y movimiento coreográfico, sino también de una conexión muy especial con la audiencia.

En redes sociales, la decisión de incluir El anillo en el repertorio ha sido ampliamente aplaudida. Fans de distintas partes del mundo han reaccionado al gesto con entusiasmo, destacando el valor emocional de rescatar un éxito tan representativo en un concierto de estas características. "

La artista que se encuentra en plan gira interncional de Up all night 2025, eligió Cádiz como una de las paradas clave de su tour. Y no defraudó: con un show lleno de luz, potencia escénica y guiños a su trayectoria, Jennifer López ofreció casi dos horas de espectáculo donde no faltaron grandes clásicos como On the Floor, Let’s Get Loud o Ain’t It Funny.

Pero sin duda, el momento más comentado fue el de El anillo. Un instante que ya forma parte de la memoria colectiva del público gaditano y que demuestra que, cuando JLo pisa un escenario, puede volver icónico cualquier detalle.