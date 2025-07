Las redes sociales se vuelcan con Jennifer López tras su concierto en Cádiz: "Nos dio un regalo"

Jennifer López ha dejado huella en Cádiz. Su esperado concierto este jueves 10 de julio en el Estadio Nuevo Mirandilla ha superado todas las expectativas, tanto de sus seguidores como de los asistentes ocasionales. La ciudad se convirtió durante horas en el epicentro musical del verano, y las redes sociales —especialmente X (antes Twitter)— han servido de altavoz para una avalancha de comentarios que celebran la entrega y el talento de la artista neoyorquina.

La actuación, que forma parte de su gira internacional Up all night, logró que todo el público que acudió al estadio corease al unísono todos los temas que la cantante traía preparado en el setlist, desde "On the Floor" hasta "Let's Get Loud", en un espectáculo de casi dos horas donde no faltaron las coreografías icónicas, los cambios de vestuario y los mensajes personales hacia el público. Uno de los momentos más emotivos llegó cuando JLo dedicó unas palabras a todos los gaditanos que se encontraban esperándola: "Aquí estoy Cádiz, ¿cómo están?" y más tarde hizo mención a su entusiasmo por pisar la tacita de plata: "estoy muy feliz de estar aquí con ustedes".

Las reacciones en X no se han hecho esperar. Frases como "Nos dio un regalo", "Jennifer López lo ha dado todo en Cádiz. ¡Conciertazo!" o "Gracias #JenniferLopez por tu generosidad y tu talento!! Bellísimo concierto en #Cadiz" se han multiplicado en la red social durante la madrugada y la mañana siguiente. Muchos usuarios compartieron vídeos y fotos del concierto, destacando no solo la calidad vocal de la artista, sino también su energía incombustible a los 54 años.

Se ha destacado el dispositivo de seguridad y la organización del evento, que transcurrió sin incidentes y con un ambiente festivo en toda la ciudad. Este concierto ha supuesto el regreso de la artista a los escenarios españoles tras varios años de ausencia, y lo ha hecho por todo lo alto. Cádiz se convirtió en la segunda parada de su gira por España, y las expectativas para las siguientes citas no pueden estar más altas.

Próximos conciertos de Jennifer López en España

11 de julio – Fuengirola

– Fuengirola 13 de julio – Madrid

– Madrid 15 de julio – Barcelona

– Barcelona 16 de julio – Bilbao

Las entradas para estas fechas están disponibles en los canales habituales, aunque algunas ya están rozando el "sold out". Todo apunta a que Jennifer López seguirá conquistando al público español con la misma fuerza con la que lo hizo en Cádiz.