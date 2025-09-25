Isa Pantoja muestra las secuelas físicas de su nuevo proyecto profesional: "Me estoy dejando la piel"

Isa Pantoja atraviesa una etapa de grandes cambios personales y profesionales. Tras el nacimiento de su hijo Cairo el pasado mes de junio, la hija de Isabel Pantoja ha retomado poco a poco su actividad pública con un nuevo reto en televisión. Se trata de Deco Masters, un programa de reformas y decoración que emite TVE y en el que Isa participa con entusiasmo, aunque no sin dificultades.

En sus redes sociales, la joven ha compartido con sus seguidores algunas de las experiencias que está viviendo en este nuevo proyecto, mostrándose ilusionada pero también sincera sobre el esfuerzo que implica. "Estoy creciendo, aprendiendo y sobre todo esforzándome al máximo por mí y por mis niños", escribió en una de sus publicaciones.

Un esfuerzo visible en sus manos y en su día a día

Isa no ha dudado en enseñar las secuelas físicas que le está dejando esta nueva etapa. En una de sus últimas publicaciones en Instagram mostró las heridas en sus manos provocadas por el trabajo manual en el programa, acompañándolas con un mensaje tan gráfico como real: "me estoy dejando la piel (literalmente)".

Pero no es la única consecuencia. La colaboradora también compartió con naturalidad imágenes de la caída de cabello que está sufriendo en este periodo de estrés y adaptación, un gesto que ha sido interpretado como una manera de visibilizar lo que muchas personas atraviesan en etapas de cambios intensos.

Conciliar maternidad y trabajo

El regreso al trabajo ha llegado apenas tres meses después de convertirse en madre, lo que ha supuesto un esfuerzo añadido. Isa confesó sentirse destrozada al final de la primera semana de rodaje, con jornadas largas y exigentes que ha tenido que compaginar con su nueva rutina familiar. "Estoy derrotada. Esta semana ha sido de trabajo constante. He cargado mi batería para seguir dando lo mejor de mí y sobre todo, aprender", afirmaba la joven en sus redes sociales.

A pesar del cansancio, ha dejado claro que está decidida a afrontar el reto con energía y determinación, siempre con la idea de crecer profesionalmente y de ofrecer lo mejor de sí misma en esta nueva faceta televisiva.

Isa Pantoja no duda en mostrarse como verdaderamente es en redes, y es que apuesta por la transparencia y sinceridad al confesar las secuelas que le están provocando este nuevo proyecto profesional. Conciliar la vida familiar y el trabajo es duro para todas las madres y lejos de aportar una imagen de perfección, la hermana de Kiko Rivera cuenta su realidad tal y como es, sin filtros.