Influencer rompe con Glovo por explotación: de vivir en Cádiz a mudarse a Madrid para trabajar con Uber

El influencer Álex Solla, conocido en redes sociales como @alexboken_, ha decidido dar un giro a su vida profesional y personal. Tras meses trabajando como repartidor en Cádiz, ha anunciado que deja Glovo para mudarse a Madrid y comenzar una nueva etapa con Uber. El motivo principal es claro: denuncia que las condiciones laborales en Glovo eran "terribles" y asegura que se encontraba en una situación de explotación que no podía sostener más tiempo.

En un vídeo publicado en TikTok, que se ha hecho viral en pocos días, Solla cuenta con detalle su experiencia. Explica que su contrato reflejaba 22 horas semanales, pero en la práctica trabajaba 30. Sin embargo, la empresa solo le cotizaba seis. "Era una p... locura", expresas indiganado en su perfil de redes sociales.

Abandona Cádiz y ficha por Uber

Cansado de esa precariedad, Alex decidió dar un paso adelante. Ha dejado Cádiz, donde residía únicamente por motivos laborales, y se ha trasladado a Madrid, convencido de que allí tendrá más oportunidades. Su elección ha sido apostar por Uber, donde asegura que las condiciones son mejores, "me llegó una oferta de Uber y decidí que era lo mejor para mí" .

Según cuenta en su vídeo, en Uber siente que tiene más estabilidad y, sobre todo, que la empresa cumple de manera más clara con las horas trabajadas y con las cotizaciones. "Volver a Madrid, volver a repartir en Uber. Estamos trabajando 30 horas, cotizando 30 horas y cobrando bastante bien", afirma el rider que se ha vuelto viral al dar a conocer de primera mano el trabajo que se realiza siendo repartidor de comida a domicilio.

El cambio no solo responde a lo laboral. Solla, que ha encontrado en TikTok un altavoz para relatar su día a día como rider, considera que en Madrid también tiene un abanico más amplio para crear contenido. "Madrid me da más oportunidades a nivel laboral tanto audivisual como en estudios, como en creación de contenidos, así que por ahora nos vamos a quedar por aquí en Madrid un tiempecito", comenta.

Una voz que pone cara a la precariedad

El caso de Álex Solla no es aislado. Durante los últimos años, Glovo ha acumulado denuncias, sanciones y procesos judiciales relacionados con su modelo laboral. Su relato, sin embargo, conecta con el público precisamente porque no llega de un informe técnico ni de un sindicato, sino de un joven que lo ha vivido en primera persona.

"Lo de Glovo, seamos sinceros, era algo que iba a pasar. Estabamos muy explotados, las condiciones son una m..... Glovo lo está haciendo fatal, no es solo mi caso, otros compañeros no quieren saber nada de ellos. Glovo todavía me debe dinero de mi última nómina" , asegura en su vídeo. Sus palabras han despertado miles de reacciones de apoyo, sobre todo de otros repartidores que se sienten identificados con la situación.