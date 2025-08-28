Una 'influencer' americana descubre qué significa ser "de Cádiz Cádiz" y triunfa en TikTok

Una de las expresiones más gaditanas se ha convertido en tema de conversación en TikTok gracias a Sophie Gray, una joven estadounidense que este verano está viviendo en Chiclana como au pair. La creadora de contenido, que mantiene una relación con un joven andaluz, compartió un vídeo en el que explica con humor y sorpresa lo que significa ser “de Cádiz Cádiz”. La publicación no tardó en viralizarse, acumulando miles de visualizaciones y comentarios de usuarios fascinados con el peculiar modo en que los gaditanos presentan su procedencia.

"Soy de Cádiz… Cádiz"

En el vídeo, grabado durante un viaje en BlaBlaCar, Gray relata cómo descubrió que la forma de decir que uno es de Cádiz cambia en función de la zona en la que viva. Explica que quienes proceden de extramuros o comunmente conocido como Puerta Tierra, suelen decir simplemente "soy de Cádiz". Y, por último, están los vecinos del centro histórico, que se identifican con un rotundo “soy de Cádiz Cádiz” o incluso de "Cádiz, Cádiz, Cádiz", para que quede claro que es lo más auténtico que se puede ser.

La explicación, sencilla pero muy visual, refleja uno de los rasgos más característicos de la identidad local: el orgullo de pertenencia a la ciudad y la importancia del matiz geográfico a la hora de presentarse. "Es algo muy curioso", comenta Sophie entre risas, sorprendida por la insistencia con la que su compañera de Blablacar gaditana le subrayó las diferencias. También ha dejado reflejado que según tiene entendido los gaditanos no les gusta que la gente que no es de Cádiz se refieran a la ciudad como "Caí".

El encanto del acento andaluz

La estadounidense no es ajena al fenómeno viral que supone empaparse de la cultura andaluza. Su perfil en redes sociales se ha llenado en los últimos meses de vídeos donde revisa expresiones locales, comenta costumbres que le sorprenden y se deja llevar por el acento gaditano y andaluz. En plataformas como TikTok, donde la naturalidad y el humor son clave para conectar con la audiencia, ese choque cultural funciona especialmente bien.

La clave del éxito de este vídeo está en el tono cercano con el que Gray transmite lo que aprende día a día. Su mirada extranjera convierte en contenido viral algo tan cotidiano para los gaditanos como la forma de presentarse.

Cádiz, orgullo de identidad

El vídeo ha generado un aluvión de comentarios de usuarios locales que se reconocen en la explicación. Muchos confirman que efectivamente se expresan de esa manera y celebran que alguien de fuera haya captado ese matiz tan particular. Desde hace meses su perfil es destacado tanto en TikTok como en Instagram por su manera de acercarse a la cultura andaluza y enriquecerse de ella sin necesidad de caer en los tópicos.

Más allá de la anécdota, el fenómeno refleja cómo las redes sociales contribuyen a difundir y preservar expresiones locales que, de otra manera, quedarían circunscritas al ámbito oral. Para los gaditanos, escuchar a una estadounidense explicar con entusiasmo la diferencia entre ser de "Cádiz" y de "Cádiz Cádiz" supone un reconocimiento a su forma de hablar y una ventana para mostrar su cultura al mundo.