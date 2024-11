El inesperado regalo a unos novios de la chirigota de Puerto Real: "lo más espectacular que he visto en una boda"

"Hemos visto de todo en las bodas, pero esto... deja sin palabras, como les pasó a Juanma y Lidia". Con esta frase, la cuenta en Facebook de Mjvideógrafos introduce el singular regalo de boda que recibieron unos novios de Puerto Real durante el banquete de celebración. La sorpresa llegó de la mano de la chirigota de Fermín y Antoñito pero lo que queda claro tras ver el vídeo es que todos los asistentes al evento fueron parte importante en un regalo que tuvo como únicos protagonistas a la pareja de recién casados.

Lo que comenzaba como una canción especialmente compuesta para los novios y entonada por la agrupación de Puerto Real, fue incorporando a los amigos y las amigas de la pareja, a los compañeros de trabajo y a la propia familia para concluir con una pieza de gran emotividad tanto por la letra, que recordaba a los que ya no estaban, como por el esfuerzo para coordinar a todos los participantes (ocho domingos de ensayos, primero por separados y luego, juntos) y que al final todo resultara como lo que quedó, "lo más espectacular que he visto en una boda" como reconocía uno de los primeros comentarios.

De hecho, todas las menciones del vídeo van en la misma línea. “Qué barbaridad!! Ha quedado perfecto! Cómo se han podido organizar tantísimos? Porque además muchos no se conocen entre ellos como ocurre siempre en las bodas. Es impresionante, qué bonito os ha quedado”, decía Laila Kda. “Esto es lo más grande, bonito y diferente que he visto en mi vida. Enhorabuena a todos”, reconocía otro comentario.

La chirigota puertorrealeña de Fermín Coto, Antoñito Domínguez y Carlos Bastón llega este año al Falla con el proyecto previsto inicialmente para el Concurso de 2024, 'Las precavidas'. Tras un año de reflexión, la agrupación presenta varios cambios. La autoría de la música deja de recaer en Sergio Guillén el Tomate, quien se ha hecho cargo de las melodías de las tres últimas chirigotas. En esta ocasión, será Antoñito Domínguez quien afronte esta responsabilidad.

Por éxitos en términos clasificatorios, será una chirigota esperada ya que ha pisado la Gran Final en sus dos últimas participaciones: en 2020 con 'No aguantamos más... vamos de impacientes' (segundo premio) y en 2023 con 'To me pasa a mí, los desgraciaítos' (tercer premio). Esta es la etapa más fructífera de esta chirigota, que se abrió en 2019 con 'Si yo dijera lo que pienso'.

Anteriormente, esta chirigota se estrena en el año 2013 con 'Los chicos yo yo'. Ya en 2014, entró por primera vez en cuartos de final con 'Vamos a dar que hablar', fase en la que repetirían con 'OBDC chocho' en 2015.

Con todo, el nombre deja entrever que la chirigota de Puerto Real mantendrá el estilo que le ha permitido hacerse un hueco en la modalidad, en el que el montaje y el envoltorio entre coplas juegan un papel fundamental para darle sentido a la idea.