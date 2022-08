Dos hoteles de Cádiz, entre los 25 mejores de Andalucía para The Times

A punto de despedir ya el mes de agosto, hay aún algunos afortunados que comienzan en septiembre sus vacaciones de verano. Para ellos aún no ha terminado la temporada de baño, de sol y de piscina. Pero que el descanso se haya terminado para otros, eso no significa que aún no se puedan hacer escapadas para poder relajarse después de la incorporación al trabajo.

En esta línea, el diario británico The Times ha elaborado una lista con 25 de los mejores hoteles de Andalucía... y dos de ellos están ubicados en la provincia de Cádiz. Además, el medio define a uno de los dos como "posiblemente, el hotel más acogedor de Andalucía".

Hotel Gran Meliá Sancti Petri, Chiclana

Se trata de un hotel de cinco estrellas situado en la playa de La Barrosa, uno de los mejores arenales de la provincia y de Andalucía. Su arena fina y dorada es la seña de identidad de este espacio, situado a tiro de priedra del hotel.

El Gran Meliá Sancti Petri cuando con inmerojables instalaciones es los que pasar unos días tranquilos. Las opciones varían entre poder disfrutar de la playa, de su generosa piscina o de los jardines privados si reservamos una habitación Rede Level. The Times también destaca que tiene cinco restaurantes y que el mejor para cenar es Alevante, con un menú degustación a base de mariscos de 17 platos.

¿Y cuáles son las propuestas para salir por la noche? La autora de la reseña propone Cádiz, unos 30 minutos en coche, con sus "calles secundarias llenas de restaurantes y bares animados".

Plaza 18, en Vejer

The Times dice que "posiblemente sea el hotel más acogedor de Andalucía". Este pequeño hotel, de tan sólo seis habitaciones, ocupa una mansión del siglo XIX en el fotogénico pueblo blanco de Vejer. Sus dimensiones garantizan un trato muy personalizado, al tiempo que permite a sus huésped el acceso a La Casa del Califa, incluido su nuevo hamman.

El Plaza 18 se encuentra a 43 km de Cádiz y a 12 km de Conil de la Frontera. El aeropuerto más cercano es el de Jerez, ubicado a 55 km.