Horarios de apertura de los supermercados de Cádiz en Nochevieja 2025

El último día del año suele venir acompañado de compras de última hora para la cena de Nochevieja o para tener todo listo antes de recibir el nuevo año. Por ello, los principales supermercados de Cádiz vuelven a aplicar horarios especiales el martes 31 de diciembre de 2025, con cierres anticipados, mientras que el miércoles 1 de enero, festivo de Año Nuevo, la mayoría de establecimientos no abrirán sus puertas.

En líneas generales, las grandes cadenas repetirán el mismo esquema que en Nochebuena: apertura en horario habitual de mañana y cierre adelantado entre las 18:00 y las 19:00 horas, según la marca. Esta información resulta especialmente útil para quienes dejan alguna compra pendiente para el último momento.

Mercadona

La cadena valenciana mantendrá abiertas sus tiendas en Cádiz durante la jornada del 31 de diciembre, aunque con horario reducido. Al igual que ocurre en otras fechas señaladas, Mercadona adelantará el cierre dos horas y media respecto a un día normal. De este modo, sus supermercados abrirán de 09:00 a 19:00 horas en Fin de Año. El 1 de enero, todas las tiendas de la cadena permanecerán cerradas.

Carrefour

Carrefour aplicará su horario especial tanto en hipermercados como en los formatos Market y Express. Los establecimientos de la marca francesa en Cádiz capital y en la provincia abrirán el 31 de diciembre de 09:00 a 19:00 horas. Durante la jornada de Año Nuevo, el 1 de enero, Carrefour mantendrá cerradas todas sus tiendas.

El Corte Inglés e Hipercor

Tanto el supermercado Hipercor como el centro comercial de El Corte Inglés Bahía de Cádiz abrirán el 31 de diciembre con horario especial. En este caso, los clientes podrán realizar sus compras desde las 10:00 hasta las 20:00 horas, siendo una de las opciones que más amplía su franja de cierre en Fin de Año. El 1 de enero, ambos permanecerán cerrados.

DIA

La cadena DIA también ajustará su horario en la última jornada del año. En Cádiz, sus establecimientos, incluidos los formatos DIA Market, abrirán el 31 de diciembre desde las 09:00 hasta las 18:00 horas, siendo una de las cadenas que antes echa el cierre en Fin de Año. El 1 de enero, DIA no abrirá ninguna de sus tiendas en la ciudad.

Lidl

La cadena alemana se suma al cierre anticipado. Los supermercados Lidl de Cádiz abrirán el 31 de diciembre en horario de 09:00 a 19:00 horas. Como ocurre con el resto de grandes superficies, el 1 de enero, festivo de Año Nuevo, Lidl mantendrá cerrados todos sus establecimientos.

Aldi

Aldi mantendrá un horario muy similar al de Mercadona, Carrefour y Lidl. Sus tiendas en Cádiz abrirán el 31 de diciembre de 09:00 a 19:00 horas, facilitando las compras de última hora antes de despedir el año. El 1 de enero, la cadena alemana no prestará servicio y permanecerá cerrada.

Tras el festivo de Año Nuevo, todos los supermercados retomarán su actividad habitual a partir del jueves 2 de enero, recuperando sus horarios normales. Una planificación previa puede evitar prisas y colas en una de las fechas con mayor movimiento comercial del año.