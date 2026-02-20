Guía para los afectados por el temporal en Cádiz: Cómo reclamar si el agua ha destrozado tu casa

Una vivienda de Grazalema, el miércoles 4 de febrero.

Las borrascas Leonardo y Marta azotaron sin piedad la provincia de Cádiz y provocaron el desalojo completo del pueblo de Grazalema por temor a hidrosismos y corrimientos de tierra. Toda la Sierra de Cádiz ha sufrido mucho con estos temporales y la campiña jerezana, también ha sido una de las grandes afectadas. Aunque el tiempo ha mejorado y los vecinos han podido volver a sus casas, los destrozos por las inundaciones aún son palplables en muchos domicilios gaditanos.

Son muchos los vecinos que se han visto afectados por el temporal y han sufrido daños materiales en sus casas, cortes de luz, barro y electrodoésticos inservibles debido a las riadas. En estos casos, muchos se pregunta: ¿qué hay que hacer ahora para poder reclamar los daños?

Las primeras horas son clave

Los especialistas coinciden en que los errores más graves se cometen en los primeros días. La urgencia por limpiar y volver a la normalidad puede jugar en contra.

Lo primero es documentarlo todo antes de tocar nada: fotografías, vídeos y listado detallado de desperfectos. Tirar muebles o enseres sin pruebas puede impedir después demostrar el alcance real del daño.

También es importante guardar facturas, pólizas, recibos y cualquier documento que acredite el valor de lo perdido.

Cuidado con firmar o declarar sin asesoramiento

Otro fallo frecuente es aceptar acuerdos rápidos o firmar papeles sin comprender su contenido. Los expertos recomiendan no negociar directamente con compañías aseguradoras ni con posibles responsables sin contar antes con asesoramiento independiente.

Una decisión precipitada puede reducir notablemente la indemnización o incluso cerrar la puerta a reclamaciones posteriores.

¿Reclamar solo o junto a otros afectados?

Tras grandes temporales suelen surgir plataformas vecinales. Estas asociaciones dan visibilidad al problema y presión social, algo que puede ser útil.

Sin embargo, cada caso tiene particularidades. Por eso muchos especialistas aconsejan combinar el apoyo colectivo con un abogado propio que defienda los intereses individuales.

Procesos largos y complejos

Cuando los daños son importantes, los procedimientos judiciales pueden alargarse años. En grandes siniestros no es raro que se extiendan entre cinco y diez años debido a informes técnicos, investigaciones y recursos.

Por ello, recomiendan planificar desde el principio tanto la estrategia legal como la situación económica durante ese tiempo.

El impacto emocional es evidente, pero ante un tribunal lo determinante son las pruebas objetivas. Informes periciales independientes, datos meteorológicos, estado de infraestructuras o registros de mantenimiento pueden resultar decisivos. En muchos casos, la diferencia entre ganar o perder se encuentra en la calidad del informe pericial.

Qué se puede reclamar

Las compensaciones no se limitan a los daños visibles. También pueden incluir:

Daños materiales en vivienda, vehículos o negocios

en vivienda, vehículos o negocios Pérdidas económicas por interrupción de actividad

Gastos de reparación futuros

Daño moral por la situación vivida

Cada caso se estudia de forma individual, por lo que dos vecinos con daños similares pueden recibir indemnizaciones distintas.

Asegurar que se pueda cobrar

Dado que los procesos son largos, los tribunales pueden establecer medidas cautelares como embargos o fianzas para garantizar que exista dinero disponible cuando llegue la resolución.

Las aseguradoras desempeñan un papel central. Analizar bien la póliza —límites, exclusiones o coberturas extraordinarias— es fundamental para no dejar dinero sobre la mesa.

Para muchas familias de la provincia, el temporal no solo ha dejado destrozos físicos, sino también meses de incertidumbre. Recuperar la normalidad será lento, especialmente para quienes han visto dañada su vivienda o su medio de vida.

Los expertos insisten en una idea sencilla pero decisiva: no actuar con prisas, guardar todas las pruebas y buscar asesoramiento desde el primer momento.