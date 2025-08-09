Hay ocasiones en las que los datos informativos no aportan mucho más. Eso es lo que ha opinado la Guardia Civil, que en su canal de WhatsApp ha publicado un estremecedor vídeo de maltrato animal. No indica dónde ha sido ni cuándo pero poco importa esta falta de información ante la gravedad de lo que se ve: un joven tratando a su animal como si no fuera ni eso. Una persona que golpea en la cabeza al animal mientras éste está en el suelo y que luego tira con fuerza de la correa para incorporarlo sobre las patas. Y que no conforme con eso, lo vuelve a golpear con la correa, lo tira al suelo, le da patadas e incluso lo levanta del suelo tirando de las patas del animal. El individuo ya ha sido investigado (esto sí lo aclaran) y el animal retirado a su dueño y trasladado a una protectora para que reciba atención veterinaria.