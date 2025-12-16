Grazalema, el punto donde más ha llovido esta noche de toda España

La borrasca Emilia se dejó notar considerablemente ayer tras el aviso amarillo que se activó por la tarde noche y se prolongó hasta la madrugada entre fuertes precipitaciones, tormentas y viento. Un frente frío activo barrió de oeste a este Andalucía y Cádiz, como consecuencia de "una estructura convectiva lineal que ha generado chubascos y rachas intensas de viento, en un entorno convectivo con tormentas", según recoge la AEMET.

El punto donde cayó más agua no solo a nivel provincial sino a nivel nacional fue Grazalema, que a su vez es la zona de mayor pluviosidad del país con 42,6 litros en 24 horas, seguido como segundo punto más lluvioso El Bosque, con 27,4 litros, según ha recogido la estación de la agencia nacional de meteorología. En Jimena se han registrado 16 litros, igual que en Medina; 10 litros en Cádiz y 10 en Jerez, con lo que ha sido más intensa la tormena de viento que de lluvia.

En cuanto a las incidencias, se han registrado un total de 29 en la provincia gaditana según el 112, de las 282 de las que se han dado aviso en Andalucía. Concretamente en Rota la borrasca Emilia se ha cebado con la Cooperativa de Pescadores del Mar, que ayer sufrió el impacto de una manga marina en sus instalaciones. Este fenómeno, poco habitual pero de gran intensidad, provocó desperfectos en el edificio que han obligado al cierre temporal tanto de la pescadería como del bar anexo, en uno de los momentos clave del año para la actividad comercial. De esta forma, la cooperativa afronta unas fiestas navideñas marcadas por la incertidumbre tras los daños sufridos en su sede como consecuencia de este desgraciado incidente en la tarde del pasado lunes.

Otra dana llega el fin de semana

Las precipitaciones continuarán este martes, aunque irán aminorando a medida que avance la jornada, para regresar de nuevo el viernes, día en el que otra dana alcanzará Cádiz y el resto de la península ibérica, dejando nuevas lluvias de cara al fin de semana y durante el arranque de la semana próxima.