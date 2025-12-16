La manga marina deja inoperativa la cooperativa pesquera de Rota en plena temporada de Navidad

La Cooperativa de Pescadores del Mar de Rota sufrió ayer el impacto de una manga marina en sus instalaciones. Este fenomeno, poco habitual pero de gran intensidad, provocó desperfectos en el edificio que han obligado al cierre temporal tanto de la pescadería como del bar anexo, en uno de los momentos clave del año para la actividad comercial. De esta forma, la cooperativa afronta unas fiestas navideñas marcadas por la incertidumbre tras los daños sufridos en su sede como consecuencia de este desgraciado incidente en la tarde del pasado lunes.

Según ha explicado a Europa Press el presidente de la cooperativa, Jonnhy González, la manga marina impactó de lleno en la zona de la pescadería, situada junto al agua, arrancando parte del techo por la fuerza del viento. “El edificio está dividido en tres zonas y en la pescadería se ha llevado completamente el doble techo de plancha. Miras hacia arriba y ves el cielo”, ha relatado, describiendo la magnitud de los daños.

Aunque no hubo que lamentar daños personales, el impacto material ha sido considerable. La rotura del techo ha dejado inutilizable la pescadería, mientras que el bar, pese a no haber sufrido daños directos, también ha sido clausurado por motivos de seguridad. “El techo de la otra parte está colgando y, por precaución, se ha decidido cerrar todo”, ha señalado González.

La cooperativa se encuentra ahora a la espera de que el seguro evalúe los daños para poder acometer las reparaciones necesarias y retomar cuanto antes la actividad. Un parón que llega, según lamentan desde la entidad, “en muy mala fecha”, ya que la campaña navideña concentra gran parte de las ventas anuales. “Es cuando la gente hace la mayoría de las compras para las comidas de Navidad”, ha subrayado su presidente, confiando en que la situación pueda resolverse con rapidez.

La manga marina fue detectada a las 17.15 horas del lunes por el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil, que alertó con antelación a las autoridades locales y autonómicas. Fuentes municipales han confirmado que el único punto afectado fue la cooperativa de pescadores, sin que se registraran heridos ni otros daños en el municipio.

Mientras tanto, los pescadores de Rota encaran estos días con preocupación, a la espera de poder volver a abrir sus instalaciones y recuperar una actividad esencial tanto para la economía local como para el abastecimiento de productos del mar en unas fechas señaladas.