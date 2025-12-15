Una manga marina impacta con fuerza en Rota: no hay daños personales

Los daños producidos por la manga marina en la Cofradía de Pescadores de Rota.

Los efectos de la borrasca Emilia ya se están empezando a notar en la provincia de Cádiz durante la tarde de este lunes. Una manga marina ha impactado en la localidad de Rota. Este fenómeno meteorológico, según ha informado la Guardia Civil, ha impactado en la Cofradía de Pescadores roteña. Varios testigos han podido comprobar como el tornado se ha llevado parte del techo de la cooperativa, provocando destrozos en sus instalaciones. Sin embargo, según se ha podido confirmar, no se han registrado daños personales de ningún tipo.

La Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de la Junta de Andalucía ha informado, tras recopilar la información, los daños materiales en las instalaciones: "Lo que parece ser una manga marina ha tocado tierra esta tarde en la playa de Rota, Cádiz y ha provocado el desprendimiento del techo de una cooperativa pesquera, sin que se hayan producido heridos".

El suceso ha ocurrido en torno a las 17.15 horas, cuando la Guardia Civil ha detectado a través del SIVE la presencia de la manga marina en el mar, dando aviso a las autoridades locales y autonómicas para que estuvieran prevenidas ante cualquier incidencia.

De esta forma, desde la Guardia Civil de Cádiz se ha activado al personal de Emergencias 112 Andalucía y a la Policía Local de Rota, además de dar aviso a la Policía Nacional.

Aviso amarillo en la provincia de Cádiz

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado el aviso amarillo por lluvias y tormentas en la provincia de Cádiz, afectando a las comarcas del Litoral, el Estrecho y la Campiña.

Así, este aviso está activo desde las 18 horas. La previsión señala que este decaiga a partir de las 3 horas de este martes.

La predicción meteorológica señala la posibilidad de que se puedan acumular 15 mm de precipitaciones en una hora. Ya a partir del mediodía del martes está previsto que se recupere la estabilidad hasta el próximo viernes, jornada en la que, en principio, volverán las lluvias.