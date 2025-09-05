Gonzalo Bernardos, economista (62 años), sobre la vivienda: "No os dejéis engañar por charlatanes de feria que dicen que con 2.000 € han podido comprar 6, 8 ó 17 pisos"

El economista Gonzalo Bernardos se mostró rotundo contra las voces que defienden que se pueden adquirir varios inmuebles con un sueldo de 2.000 euros. En sus habituales intervenciones en redes sociales o en el programa LaSexta Xplica, este profesor de la Universidad de Barcelona trata de arrojar luz sobre la realidad del mercado inmobiliario español y de otros aspectos de la economía española.

El problema de la vivienda, habitualmente tratado en este programa de la cadena televisiva, fue objeto de debate y contó con la participación de un empresario de 30 años que afirmó poseer 8 inmuebles en propiedad. Este defendió que tan solo hacía falta ahorrar 100 al mes para poco a poco hacerse con varios pisos. "Yo he comprado una vivienda hace diez días por 45.000 euros amueblada y con electrodomésticos. El banco me deja el 90% y yo pongo unos 9.000 euros de mi bolsillo”, sostuvo. Según él, con esas cantidades tan solo hace falta guardarse 100 euros de un sueldo. “La casa está en una población a 15 minutos en coche de Albacete. No todo el mundo quiere vivir allí, pero que alguien me diga que no puede ahorrar 9.000 euros. En tres años son 250 euros al mes, ¿no puede ahorrar nadie 125 euros al mes en seis años? Pues entonces se lo tiene que mirar ese alguien”, sentenció.

Días después, Gonzalo Bernardos respondió desde X de manera contundente, descartando que una persona con un sueldo medio de 2.000 euros pueda ser multipropietario. "No os dejéis engañar por charlatanes de feria q dicen que con un salario 2.000 € han podido comprar 6, 8 o 17 pisos gracias al endeudamiento con banco. Si han conseguido crédito, es para la compra de uno. Hay dos posibilidades: no los tienen o el dinero lo ha puesto su familia", comentó

"En España nadie pierde con las inversiones, todo el mundo gana. Un país lleno de cuñados"

El economista criticó la facilidad con la que se recomienda al ciudadano medio comprar como si fuera tan barato obtener un piso o tan fácil obtener un crédito hipotecario. Los discursos vacíos que inundan las redes, y en ocasiones la televisión, incitan a realizar inversión en vivienda sin nunca mencionar la letra pequeña de todas esas operaciones normalmente más complejas de lo que se admite.

En otro tuit criticó precisamente que se ha instaurado una corriente de pensamiento sin fundamento alguno en un sector en el que todo el mundo gana al invertir. "Compran cuando el precio está más bajo y vende cuando está más elevado. El banco les da crédito para comprar lo que quieran por el importe que deseen, aunque sus ingresos sean bajos. Un país lleno de "cuñados", sostiene.

Bernardos estaba presente en el plató de La Sexta cuando el empresario Javier Medina contó su historia. El economista contradijo en directo las palabras de este: "No os creáis a los vendemotos". Otro punto de conflicto entre estos fue que Medina aseguró que como cree en la meritocracia no quiere que su hijo herede su patrimonio, que se lo gastará todo antes de eso, porque quiere que su progenitor sea capaz de ganarse todo por sí mismo.

Ante esta forma de pensar, Bernardos le replicó. "Lo que dices es que no lo herede tu hijo ya que te has esforzado tú como padre. En lugar de que lo herede tu hijo, que te lo quite el Estado para que se lo dé a otra persona que no se ha esforzado tampoco y que lo reciba él gratis", argumentó para decirle que su discurso estaba precisamente alejado de la meritocracia que decía defender.

¿Cuánto tiempo tendría que ahorrar en Cádiz una persona que gana 2.000 euros para un piso?

Los últimos datos de Fotocasa indican que Cádiz capital es la segunda capital andaluza con el precio de la vivienda de segunda mano más caro. El metro cuadrado ya alcanza los 3.148 euros por metro cuadrado. Por lo que teniendo en cuenta estas cifras, un piso de unos 80 metros cuadrados cuesta en la capital gaditana una media de 251.000 euros. Con la teoría del empresario de Javier Medina de ahorrar 100 euros al mes, para comprar un piso medio en Cádiz harían falta más de 2.500 meses, esto es más de 200 años.

Aunque este empresario apuntaba a evitar núcleos con precios altos como las grandes ciudades para que su teoría pudiese ser realista, lo cierto es que no todas las circunstancias permiten la adquisición de un inmueble lejos de su lugar de trabajo o de nacimiento por cuestiones familiares.

A nivel provincial, la situación no cambia demasiado. El coste del metro cuadrado se sitúa en 2.200 metros, por lo que la media de una vivienda de 80 metros cuadrados es de 176.000 euros. En este caso, ahorrando tan solo 100 euros al mes se precisarían 1.760 meses para abonar el precio del inmueble, unos 146 años.