Fraude del aceite de oliva virgen no apto para consumo: ya son 17 las marcas implicadas

El pasado 10 de marzo, la Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud emitió una alerta alimentaria por un aceite de oliva mal etiquetado que comercializaron empresas andaluzas. Este se vendía en garrafas de cinco litros en mercadillos, locales y gasolineras de Extremadura y Andalucía.

Las autoridades sanitarias extremeñas actuaron tras recibir un aviso de los consumidores, quienes detectaron alteraciones en el producto. En los primeros análisis observaron una mezcla de refinados con aceite lampante, lo que impulsó a la Junta de Extremadura a llevar el caso ante la Justicia, pues se trataba de un delito contra la salud pública.

El aceite lampante se refina para, posteriormente, destinarlo al uso de la industria, ya que no es apto para el consumo por su mala calidad. Su característica de lampante puede deberse a un problema de la aceituna, bien porque se haya recogido del suelo o bien porque estuviera demasiado madura. También puede ser la consecuencia de un mal proceso de elaboración que no permite su consumo, a causa de unos altos niveles de acidez o parámetros irregulares que no recomiendan su ingesta.

El aceite comercializado no era apto para el consumo

Sin embargo, la Consejería de Salud y Consumo afirma que no hay riesgo para la salud, a pesar de los problemas de calidad y el supuesto fraude. Aun así, la autoridad sanitaria ruega a las personas que adquirieron este aceite que eviten su consumo.

La investigación, que continúa abierta, ya ha retirado de las vías de comercialización el producto mal etiquetado de 17 marcas. Estas son:

Acebuche, Galiaceite 2022.

Vareado.

Don Jaén.

La Campiña de Andalucía.

El Convento de Oro.

Virgen del Guadiana.

Cortijo del Oro.

La Abadía.

Villa de Jerez.

Imperio Andaluz.

La Esmeralda.

Los Milagros.

Almazara Fernández.

Oro de Andalucía.

Hermanos Domínguez Salas y G (Adolfo García SL).

La organización de 'FACUA - Consumidores en acción' recuerda a los consumidores que pagaron por dichas garrafas su derecho a reclamar un reembolso en el establecimiento donde se efectuó la compra o, en su defecto, podrá solicitar la sustitución por un producto similar y en buen estado que cumpla la normativa.