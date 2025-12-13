Fontanero italiano afincado en España: "Puedo ganar más de 1.000 euros al día"

La vida de Emanuele Armeli Moccia, conocido como Ema en sus redes sociales, cambió de manera radical hace ocho años cuando decidió abandonar su profesión de pizzero y convertirse en fontanero. Tras más de 20 años preparando pizzas y dedicándose a la hostelería quiso cambiar de trabajo para poder tener vida. Este joven llegó a Valencia y quiso reinventarse y para ello estudió varios cursos de fontanería y gas y emprender su aventura como autónomo.

En su cuenta de TikTok (@ema.fontanería.val), muestra su día a día: reparaciones urgentes, tuberías, instalaciones y además relata cómo es su vida desde que decidió emprender en esto de la fontanería.

Se puede facturar más de 1.000 euros al día

Uno de los vídeos más destacados del perfil de Ema es uno en el que habla de lo que puede llegar a ganar en un día. "¿Puede un fontanero ganar 1.000 euros al día? La respuesta es que sí, e incluso más". Esa declaración llamó la atención de muchos usuarios y según Ema, no se trata de una exageración: él asegura haber facturado en jornadas buenas entre 2.400 y 2.500 euros. Pero matiza: hay días que rondan los 900 euros, otros de 1.500 o 1.900, esto depende del volumen de trabajo y los clientes.

Formarse en este modelo de negocio fue algo determinante para él y es que desde su punto de vista, la fontanería es una necesidad básica. "Te van a necesitar, porque la fontanería es una necesidad básica", explica. Cuando hay algún tipo de averías, fugas o falta de agua caliente necesitan llamar a alguien especialista para poder arreglarlo. "La gente se vuelve loca cuando les falta el agua caliente, cuando les falta agua simplemente, cuando hay una fuga de agua", sentencia el italiano.

Ema defiende que su trabajo se cobra bien debido a que trabajan bajo demanda y que no hay muchos en el sector, por lo que están codiciados, "hay pocos fontaneros", comenta el joven. El italiano también afirma que en el sector de la construcción pasa lo mismo. "Chapuceros hay miles, pero de gente buena que cumple, que hace el trabajo bien, rápido y que te quite el marrón hay pocos".

Muchas horas de trabajo

Puede resultar sencillo afirmar que se ganan más de 1.000 euros diarios, pero lo cierto es que todo esto lleva grandes jornadas de trabajo a las espaldas. Debido a la escasez de fontaneros actualmente, los que hay se ven obligados a trabajar muchas horas para poder mantener su negocio. "Yo todos los días trabajo 12 horas y tampoco puedo acudir a todo el mundo", explica debido a la cantidad de trabajo que tiene.

El boca a boca es importante, la puntualidad y el poder dar un buen servicio son claves básicas que sigue Ema para poder continuar con su negocio a flote, ya que ser autónomo en España no es sencillo.