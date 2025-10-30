Un experto avisa sobre el peligro de la avispa asiática: "Mete mucho más veneno que la común"

La avispa asiática continúa su expansión por todo el país, con el peligro que supone esta especie invasora. La avispa velutina ha sido avistada en varios puntos de la provincia, uno de los lugares propensos a su presencia por el clima suave que tiene todo el año. De hecho, este avispón ha usado Cádiz como uno de sus asentamientos desde el que crecer por toda la península. La presencia de este insecto alarma a parte de la población por ser un tipo de avispa más agresiva.

Gonzalo Calvo, vicepresidente de la Asociación Gallega de Apicultura, revela en una entrevista con El País que una de las grandes diferencias que existen entre la avispa asiática y la común es que la primera "tiene un mayor tamaño y puede tener mucho más veneno". Sobre su proliferación en buena parte de España se muestra claro: "Aquí encontró buen clima, encontró alimento, no encontró enemigos naturales y se está expandiendo o se expandió de una manera explosiva".

Calvo revela que hay diferencias visuales que ayudan a cualquier persona a comprobar si se está ante una avispa velutina. "Tiene entre el primer y segundo anillo del abdómen una fina línea amarilla que se ve clarísimamente. El tórax y la cabeza son más bien negros. Y otra diferencia es que los extremos de las patas son amarillos mientras que la parte próxima al cuerpo es negra", asegura.

¿Cuál es el peligro real ante una picadura de avispa asiática?

La muerte de tres personas en Galicia en apenas dos semanas por los efectos de la picadura ha hecho saltar las alarmas con este insecto. Gonzalo Calvo llama a la calma al decir que la picadura de este avispón no es mortal. Según aclara, lo normal es que una picadura cause "dolor, pequeña hinchazón en la zona y hay esperar tres o cuatros días a que se pase". En caso de notar demasiada inflamación, sí que recomienda la toma de algún antiinflamatorio, antihistamínico e incluso corticoides

"Otra cosa es que tengas muchas picaduras y esté en peligro tu vida. Ahí entramos en otro tema. Habría que ponerse adrenalina e ir inmediatamente al hospital", avisa. El caso más drástico se da en caso de que la persona tenga algún tipo de alergia. La reacción a la picadura puede provocar, "en cuestión de minutos", la muerte "por un paro cardíaco o asfixia".

Consejos para prevenir una picadura de avispa asiática

El apicultor recomienda actuar y realizar las labores de control en meses de invierno. Por el contrario, si no queda otra que retirar nidos en meses de mayor actividad recomienda ir protegido. "Hay que llevar adrenalina para casos de emergencia y un spray antiavispas", advierte. En todo caso, se recomienda no manipular ningún nido de avispa si no se cuenta con el suficiente conocimiento ni con el equipo. Tampoco tocar avispas muertas para evitar la reacción defensiva del enjambre.

Sobre el final de la avispa asiática se muestra sincero: "Se ha instalado aquí y ya se va a quedar aquí para muchísimos decenios. A lo mejor termina esta fase de expansión, se adapta y empieza a formar parte como un insecto más".

Cómo actuar en caso de picadura