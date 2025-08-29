El avispón oriental se expande desde Cádiz: la especie invasora ya amenaza a toda España

La presencia del avispón oriental (Vespa orientalis) en España ha pasado de ser un fenómeno aislado a convertirse en una amenaza en expansión. Este insecto era una de las especies raras, pero con el paso de los años ha pasado de ser una especia considerada como rara a convertirse en invasora, teniendo como focos principales tres provincias andaluzas: Cádiz, Sevilla y Málaga. Su rápida reproducción ha provocado que se extienda por toda Andalucía y por España.

Desde 2018 se comenzaron a observar ciertos avistamientos de esta especie en la provincia gaditana, concretamente en la localidad de Algeciras, y con el paso del tiempo el aumento de la población de esta avispa se ha vuelto un peligro creciente para la biodiversidad en Cádiz y para la convivencia con el ser humano.

El avance no se ha detenido en Andalucía. De acuerdo con los informes de instituciones medioambientales, la especie ha comenzado a colonizar otras regiones, y su expansión por la cuenca mediterránea es ya una realidad. La alarma no se limita al territorio español: también en países europeos del entorno mediterráneo se están observando focos similares, lo que confirma que el fenómeno ha adquirido una dimensión transnacional.

Riesgo para la biodiversidad y la salud

El impacto del avispón oriental se percibe tanto en el ámbito ecológico como en el sanitario. En el primero, el insecto depreda a otras especies de abejas y polinizadores, lo que compromete el equilibrio de los ecosistemas y amenaza actividades económicas relacionadas con la apicultura. La capacidad de estas avispas para instalar sus nidos en edificios, tejados y zonas urbanas incrementa la proximidad al ser humano y, con ello, la probabilidad de incidentes.

En el ámbito de la salud, el riesgo principal está en la toxicidad de su picadura. Aunque en la mayoría de los casos provoca una reacción localizada con dolor, inflamación y enrojecimiento, en personas alérgicas puede desencadenar complicaciones graves. Las autoridades sanitarias recomiendan extremar la precaución y evitar cualquier intento de manipulación de nidos por parte de la ciudadanía.

Cádiz, epicentro de la especie en España

La provincia gaditana sigue siendo el núcleo más relevante en la propagación del avispón oriental. Son varias localidades gaditanas que se ven afectadas por este tipo de avispa que puede ser peligrosa para el humano y además tiene perjuicios para el medioambiente. El litoral, con su clima templado y su disponibilidad de alimento, ofrece un entorno idóneo para la expansión de esta avispa, que en apenas unos años ha pasado de ser una rareza a convertirse en un elemento cotidiano de riesgo.

Las campañas de control impulsadas por los ayuntamientos y la Junta de Andalucía han intentado frenar su avance, aunque los resultados han sido limitados debido a la rapidez con que se reproduce la especie.

Cómo actuar en caso de picadura

Ante la proliferación de esta especie invasora, conocer la forma adecuada de actuar tras una picadura resulta esencial. Los especialistas recomiendan las siguientes pautas: