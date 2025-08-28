Una experta en limpieza desvela cinco trucos caseros con laca que transforman el hogar y la ropa

La limpieza del hogar y del vestuario suele relacionarse con productos específicos: detergentes, desinfectantes o quitamanchas. Sin embargo, numerosos estudios y expertos en mantenimiento doméstico muestran que no siempre es necesario recurrir a lo evidente. Muchos artículos de uso cotidiano que no fueron diseñados para limpiar pueden convertirse en aliados inesperados, siempre que se empleen de manera adecuada.

Uno de los ejemplos más sorprendentes es la laca para el cabello. Aunque su función principal es fijar peinados, se ha demostrado que puede ser útil en diversos problemas domésticos. En un reciente vídeo publicado en Instagram, una especialista en limpieza compartió cinco trucos prácticos con laca, destinados a facilitar tareas que van desde la eliminación de chicles hasta la protección de paraguas contra la lluvia.

Cinco usos sorprendentes de la laca

1. Eliminación de chicles en la ropa

Los chicles adheridos a prendas son difíciles de retirar sin dañar la tela. Pulverizar laca sobre el chicle permite que endurezca y se desprenda con facilidad, reduciendo el riesgo de estropear la prenda. Este método ha sido recomendado por expertos como una alternativa rápida y segura frente a técnicas más agresivas.

2. Retirar restos de adhesivo y pegatinas

Las etiquetas y adhesivos suelen dejar residuos pegajosos difíciles de limpiar. La aplicación de laca sobre la superficie afectada facilita la eliminación de los restos sin dejar marcas ni residuos grasos, convirtiéndose en una opción eficaz frente a productos específicos de limpieza química.

3. Ajuste del calzado sin calcetines

La laca también se utiliza para mejorar la comodidad del calzado. Cuando los zapatos se resbalan al usarlos sin calcetines, un ligero rociado sobre la planta del pie genera una capa que disminuye el deslizamiento. Este recurso sencillo mejora la experiencia de uso sin dañar el material.

4. Fijar el maquillaje

Más allá de la limpieza o el mantenimiento, la laca puede prolongar la duración del maquillaje. Pulverizada a distancia prudente sobre el rostro, ayuda a fijar los productos aplicados, aunque debe emplearse con moderación para evitar resecar la piel.

5. Impermeabilizar paraguas

Aplicada sobre la tela de un paraguas, la laca crea una película protectora que repele parcialmente el agua, evitando que cale con facilidad. Aunque no sustituye a un impermeabilizante profesional, constituye un recurso útil en situaciones de lluvia ligera.

Otros productos cotidianos que sorprenden en la limpieza

El uso de la laca se suma a una larga lista de productos cotidianos que han demostrado utilidad en la limpieza del hogar. El bicarbonato de sodio actúa como neutralizador de malos olores y limpiador suave; el vinagre blanco funciona como desinfectante natural y elimina restos de cal; y la pasta de dientes, además de su función dental, sirve para pulir metales y eliminar pequeñas manchas en superficies resistentes.

Estos trucos ponen de manifiesto que la creatividad y el conocimiento de los productos domésticos permiten optimizar tiempo y recursos. Su correcta aplicación puede solucionar problemas cotidianos de forma rápida y económica, sin recurrir siempre a productos especializados.

Lo que tradicionalmente se considera un simple producto de belleza puede transformarse en un aliado práctico para la limpieza y el mantenimiento diario. La laca demuestra que, cuando se emplea con conocimiento, puede ser eficaz en tareas que van desde retirar adhesivos hasta proteger tejidos y accesorios del desgaste o la humedad. Este tipo de soluciones destacan por su accesibilidad y utilidad, convirtiéndose en recursos indispensables para el hogar.