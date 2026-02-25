El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: este es el tiempo que debe pasar entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente

El Estatuto de los Trabajadores establece un derecho fundamental que muchos desconocen: el tiempo mínimo que debe transcurrir entre el final de una jornada laboral y el inicio de la siguiente. Esto es especialmente significativo en el contexto de los turnos rotativos, donde los empleados deben adaptarse constantemente a horarios cambiantes; y, en ocasiones, nocturnos. Por lo tanto, la legislación es clara a la hora de proteger el descanso necesario para garantizar el bienestar físico y mental, evitando así la fatiga y los riesgos derivados de jornadas demasiado largas.

Se trata de salud laboral. Un informe conjunto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicado en 2021, advierte sobre los efectos negativos de trabajar más de 55 horas semanales. Y no solo eso. Según el investigador del Hospital y Universidad de Angers-Inserm (Francia), Alexis Descatha, "el exceso de trabajo es la primera enfermedad profesional del mundo". Estrés, cansancio crónico y baja productividad son algunos de los problemas que surgen cuando los tiempos de descanso no se respetan adecuadamente.

Tiempo de descanso: un derecho recogido en el Estatuto de los Trabajadores

Según el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, la duración de la jornada laboral se fijará mediante convenio colectivo o contrato, pero en ningún caso podrá exceder de las 40 horas semanales. Además, si la jornada diaria supera las seis horas, los empleados tendrán derecho a un descanso de al menos 15 minutos. Este breve intervalo, cuando así lo estipule la normativa de cada sector, se entenderá como tiempo efectivo de trabajo.

El mismo artículo establece los límites generales, la distribución de las horas a lo largo del año, la posibilidad de pactar horarios y las condiciones para organizar los turnos. En otras palabras, regula tanto la cantidad como la forma en que se puede trabajar. Por su parte, el artículo 36 marca las pautas a seguir para el trabajo nocturno y los turnos rotativos.

En concreto, define como turnos rotativos aquellos en los que los trabajadores ocupan sucesivamente los mismos puestos de trabajo, atendiendo a un ritmo, continuo o discontinuo, que implique prestar servicios en horas diferentes durante un período determinado de días o semanas. Del mismo modo, en su apartado cinco, establece que el empresario será el responsable de organizar este sistema "con el fin de atenuar el trabajo monótono y repetitivo", además de cumplir con las exigencias en materia de seguridad. Esto alude directamente a los períodos de descanso.

¿Cuántas horas deben pasar entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente?

Aunque muchos trabajadores lo desconocen y, en ocasiones, no se cumple, la normativa establece un tiempo mínimo de descanso que resulta fundamental, especialmente cuando se produce un cambio de turno. Según el artículo 34.3 del Estatuto de los Trabajadores, "entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán, al menos, doce horas". Este período tiene como objetivo garantizar que los empleados dispongan de tiempo suficiente para recuperar energías, protegiendo así su salud y bienestar.

Además, este tiempo mínimo no solo favorece a los trabajadores, sino también a las empresas, ya que mejora el rendimiento y reduce el riesgo de errores o accidentes laborales. Sin embargo, la implementación efectiva depende de la correcta organización de los turnos y de la voluntad de las partes implicadas para cumplir con las disposiciones legales. Así, tanto empleados como empleadores, deben ser conscientes de la importancia de respetar este espacio, promoviendo un entorno laboral más saludable y eficiente.