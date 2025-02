La espía de la II Guerra Mundial que regaló polvorones de Chipiona a David Broncano

La última entrevistada de David Broncano en 'La Revuelta' encandiló a los seguidores del programa de La1 con un interesante y ameno testimonio de una vida que ha sido de película. Relató historias de esas que inspiran a los mejores directores de suspense (se dice que Ian Fleming pensaba en su madre cuando creó a sus chicas Bond) y que logran poner los pelos de punta cuando uno cae en la cuenta de lo que se narra realmente ocurrió.

"Sembrando geranios en Chipiona" estaba Liana Romero Swirski cuando recibió la llamada para acudir al programa de Broncano. El nombre, así de primeras, podría no despertar interés para una entrevista en el prime time de la cadena nacional pero si se continua indicando que es hija de la agente doble Larissa Swirki, conocida como 'La Reina de Corazones' y que durante la II Guerra Mundial su madre la usó de tapadera (y la convirtió en espía) mientras trabajaba para los alemanes y los ingleses, ya el atractivo de lo que tenga que contar crece exponencialmente.

Y Liana llegó al teatro donde se graba 'La Revuelta' con 93 años desplegando su carisma y un acento que llamó la atención del mismo Broncano. Y es que Liana, aunque es hija de madre rusa y ha aprendido varios idiomas, se casó con un militar sevillano Manuel Romero Hume, y vive instalada en el sur. De hecho, el tradicional regalo que todos los invitados llevan a Broncano en 'La Revuelta' fue un estuche de productos polvorones típicos de Chipiona.

El momento más peligroso de su vida

También ocurrió en el sur, en el puesto fronterizo de Gibraltar, uno de los episodios de mayor riesgo que corrió con su madre durante estos años bélicos. Liana explicó que su madre la entrenó desde muy pequeña para que no dijera nada de lo que viera ni oyera, porque sus vidas podían correr serio peligro. Fue en los primeros años 40 cuando en este lugar un oficial británico obligó a desnudarse a Larissa Swirski delante de su hija de apenas once años. La acaban de detener. Era sospechosa de trabajar para los servicios secretos del III Reich. Larissa, efectivamente, trabajaba para los nazis controlando a su red de espías en el Estrecho y había tomado con su Minox unas fotos que podían llevarla directamente a la horca. Pero tuvo la precaución de esconder la película en un guante y la pequeña cámara, en la bota de su hija Liana. Con una hábil maniobra, distrajo al oficial y se deshizo del film. A la niña no llegaron a resgistrarla pero nunca olvidó aquella escena por el miedo que le dejó metido en el cuerpo y por la reacción de Larissa: "Nos dejaron ir y mi madre me compró un kilo de chocolate", recordó, provocando las risas del público.

Larissa Swirski, esposa de un oficial de la Armada Española, terminó al servicio de los británicos cuando se enteró de las atrocidades cometidas por los nazis en Rusia y gracias a una hermana que luchaba en París con la Resistencia y que le describió el infierno de los campos de concentración. Esta conversación entre hermanas también la narró Liana ante Broncano y los asistentes: logró poner los pelos de punta al explicar el motivo por el que los alemanes rapaban a todas las mujeres que llevan a los campos de concentración (hacían calcetines para los submarinistas con estos pelos porque al parecer daban más calor y aislaban mejor que la lana) y al narrar con qué fabricaban las pantallas de las lámparas. Espeluznante.

Finalmente, Larissa abandonó sus actividades en uno y otro bando, cuando la supuesta neutral administración militar franquista tomó cartas en el asunto.

Liana Romero ha estado en La Revuelta para promocionar ‘Queen of hearts’, película documental producida por The Flow Studio y dirigida por Chema Ramos. En el proyecto, que se ha rodado en Gibraltar y distintas localidades de las provincias de Cádiz y Sevilla, participan Canal Sur Televisión, la Diputación de Cádiz, el Instituto Andaluz de la Mujer, el Gobierno de Gibraltar, el Ayuntamiento de Dos Hermanas y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.