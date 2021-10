Las leyendas más terroríficas de la provincia de Cádiz

La festividad de Halloween está cada vez más presente en nuestra provincia. Con Tosantos como una tradición que se mantiene para recordar a nuestros muertos, la presencia de esta celebración toma fuerza y su halo de terror y misterio va calando, sobre todo, en los más pequeños y jóvenes. Pero lo paranormal siempre ha estado presente en nuestra historia, con leyendas que han ido pasando de generación en generación.

Una de las personas que se ha especializado en recopilar y dar valor a estas noticias ha sido el director de cine y escritor José Manuel Serrano Cueto, que publicó en Diario de Cádiz su sección Cádiz Oculto, de la que ahora recuperamos algunos de sus relatos más destacados.

El Caso Conil

Uno de los sucesos paranormales más conocidos en la provincia es sin duda el Caso Conil. La noche del 29 de septiembre de 1989, cinco jóvenes aseguraron ver en la playa de Los Bateles a dos alienígenas que se pasaban una esfera de luz y se transformaban en humanos. Más tarde observaron otra figura muy alta, con el cuerpo negro, una franja blanca y peluda en la espalda y la cabeza en forma de pera invertida, con grandes ojos y rasgos apenas perceptibles. La noticia saltó a los medios de comunicación nacionales y fue estudiada por muchos de los grandes expertos del misterio, como Juan José Benítez.

Alienígenas caleteros

En la noche de 5 de septiembre de 1979 el cielo de la ciudad de Cádiz fue testigo de algunos hechos cuanto menos extraños. Sobre el Campo del Sur, muy cerca de la Catedral, numerosos testigos dijeron ver un ovni que se alejaba mientras que otros decían haberlo visto salir del mar. Sobre el Castillo de San Sebastián un grupo de personas mantuvieron que contemplaron una bola brillante que hacía movimientos en el cielo. Además, cerca de La Caleta parece existir una fosa parecida al llamado 'cráter de la Bahía', en la cual han podido observarse luces que entran y salen.

Fantasmas en el cementerio de San José

Las leyendas que rodean a los camposantos son muy antiguas y prolíficas. En Cádiz existía un cementerio inglés, cerrado a finales de los 70, que se convirtió en plaza pública y donde una testigo dijo haber visto a un monje sentado sobre uno de los árboles. En el de San José, un exvigilante relató como fuerzas invisibles lo habían agredido y que había visto brotar la sangre del costado de un crucifijo. Esa misma persona contó que se le había aparecido un niño vestido con una camiseta de marinerito que le hacía señas, lo siguió, este desapareció y acabó frente a la lapida de un infante. En otra ocasión pudo oír claramente la voz de su primo fallecido que le llamaba por su nombre y lo condujo hasta su tumba.

La monja de Residencia

Si un cementerio es un lugar propicio para historias inexplicables, lo mismo se puede decir de un hospital. El Puerta del Mar es uno de esos sitios donde se han vivido fenómenos cuanto menos curiosos, como el caso de los trabajadores y pacientes que dicen haber sido testigos de una presencia fantasmal femenina. Aunque no todos son capaces de describirla claramente, la mayoría apunta a que pudiera ser el espíritu de una monja o una enfermera que se aparece en los ascensores o en la salas de espera de noche para transmitir un mensaje de calma y ánimo a familiares y enfermos.

El rostro del dolor

A principios de los años 90, un grupo de jóvenes se adentraron en el entonces abandonado monasterio de La Victoria, en El Puerto de Santa María, para recorrerlo y vivir una aventura. Realizaron varias fotografías y se percataron de que en un muro aparecían numerosos rostros, pero uno impactaba por su claridad: se distinguía un busto y un sombrero sobre la cabeza y no había rastro de pintura o algún tipo de material que denotara que se había dibujado encima. Este monasterio acogió un penal a finales del siglo XIX y las voces, lamentos y apariciones de espectros, así como las teleplastias, han formado parte de su leyenda.

Los fantasmas del Ayuntamiento de Cádiz

El Consistorio gaditano también ha tenido sus propios fantasmas. En noviembre de 2005 un vigilante de seguridad realizó una llamada a la Policía Local a altas horas de la madrugada porque no dejaba de oír ruidos en las plantas superiores del edificio, pero no había nadie y cuando se acercaba esos ruidos cesaban. Otros testigos decían haber visto a unos monjes con capuchas a los que no se les distinguía la cara vagando por los pasillos, así como presencias y respiraciones cercanas y siluetas que se alejaban. También luces que se apagaban y encendían solas, puertas que se abrían de improviso, olor a colonia 'antigua'...

Los lamentos del Castillo de San Sebastián

Otro de las historias recopiladas por José Manuel Serrano Cueto nos lleva al Castillo de San Sebastián de Cádiz, donde un gaditano oyó unos lamentos procedentes de la fortaleza, muy temprano y cuando no había nadie. Era una voz humana, de alguien que lo estaba pasando realmente mal, según el testigo. Otra persona relata como en el año 1991, mientras hacía el servicio militar allí, se sobresaltó de madrugada cuando un perro comenzó a ladrar. Salió con un compañero, no encontraron nada pero escucharon un estruendo. Luego fue a inspeccionar una sala ruinosa y a oscuras, en la que podía haber tenido un accidente, y cuando dio varios pasos, una mano le golpeó en el hombro y le dijo: "no sigas y date la vuelta". Y no había nadie.

La casa de las muñecas

En 2004, en Arcos de la Frontera, un caso tuvo cierta repercusión nacional. En la calle Jesús Nazareno, los habitantes de una casa explicaban que los niños contemplaron los espíritus de de un anciano y un muchacho sin ojos, con las cuencas vacías, que querían quedarse a vivir con ellos. Había movimientos de objetos, golpes, agresiones, luces que se encendían y apagaban solas, bajadas bruscas de temperaturas... Además, en la casa cobró vida una muñeca (de las muchas que tenían) y el padre de familia la golpeó hasta que la muñeca le respondió: 'No me maltrates'.

La librería encantada

La última historia nos lleva a Jerez. Concretamente a la librería Planeta ZOCar, donde una clienta dijo haber visto un fantasma vestido de negro. su propietario, Florencio Ríos 'ZOCar', señala que son dos los fantasmas que habitan allí: una persona transparente, casi un holograma, y otra con el pelo largo. Una medium le confesó que podían coincidir hasta siete fantasmas y que tal vez era un portal, y otro le explicó que en la librería había dos puntos extraños: uno con mucho frío y otro con alta densidad. Además, el propietario fue testigo de estanterías de libros cayendo o en el suelo cuando entraba tras haber cerrado.