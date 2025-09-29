Eduard Estivill, especialista en sueño: "El 30% de los españoles padece insomnio"

Dormir bien no es un lujo, es una necesidad vital. Durante la noche, el cuerpo aprovecha para reparar tejidos, regular hormonas y fortalecer el sistema inmunitario, mientras que el cerebro consolida recuerdos y procesa información. Cuando ese ciclo se rompe, los efectos se dejan sentir en el ánimo, la concentración, la memoria y, a largo plazo, en la salud cardiovascular y metabólica.

El insomnio, la dificultad para conciliar o mantener el sueño, se ha convertido en uno de los grandes problemas de salud en España. Afecta a millones de personas y condiciona su vida diaria. Así lo confirma Eduard Estivill, médico y especialista en sueño, que ha explicado en una reciente intervención que "el 30% de los españoles padece insomnio", un trastorno que va mucho más allá de no poder dormir una noche suelta.

Un problema que afecta a uno de cada tres españoles

El insomnio se manifiesta de distintas formas: en algunos casos se tarda mucho en conciliar el sueño, en otros se producen múltiples despertares durante la noche y, en muchos, el despertar temprano impide volver a descansar.

Según Estivill, episodios puntuales de insomnio son sufridos por el 90% de la población en algún momento de su vida. Sin embargo, cuando estos episodios se repiten y se cronifican, el trastorno llega a afectar al 30% de los españoles. "No es lo mismo no dormir una noche por un examen o una preocupación que convivir con este trastorno a diario", ha señalado el especialista.

Los datos de la Sociedad Española del Sueño apuntan en la misma dirección: síntomas de insomnio son experimentados por un 20% de la población al menos tres noches por semana, y la prevalencia global oscila entre el 5% y el 50%, en función de la definición clínica empleada.

Causas que roban el sueño

El insomnio no es provocado por una sola causa, sino por un conjunto de factores que, al sumarse, alteran la calidad del descanso. Entre los más destacados por Estivill se encuentran:

El uso del móvil en la cama . Más allá de la luz azul, la estimulación mental generada por los contenidos es considerada la más perjudicial.

. Más allá de la luz azul, la estimulación mental generada por los contenidos es considerada la más perjudicial. Los ronquidos y la apnea . No solo interrumpen el sueño de la persona que comparte la habitación, también reducen la oxigenación cerebral y fragmentan el descanso.

. No solo interrumpen el sueño de la persona que comparte la habitación, también reducen la oxigenación cerebral y fragmentan el descanso. El estrés y las preocupaciones . La activación mental nocturna es vista como una de las principales enemigas del sueño.

. La activación mental nocturna es vista como una de las principales enemigas del sueño. Hábitos poco saludables. El consumo excesivo de cafeína o alcohol, los turnos nocturnos y los cambios constantes de horario incrementan el riesgo de insomnio.

Consecuencias de no dormir bien

El insomnio no es percibido como un simple fastidio, ya que sus repercusiones afectan a corto y largo plazo. Entre ellas se destacan:

Irritabilidad, ansiedad y bajón anímico.

Problemas de concentración y memoria.

Riesgo de hipertensión y alteraciones metabólicas.

Fatiga constante y menor calidad de vida.

Para Estivill, el sueño debe ser entendido como un "taller de reparación". Cuando ese proceso no es cumplido, el organismo resulta dañado en múltiples niveles.

Estrategias para mejorar el descanso

Medidas sencillas pueden ser adoptadas para recuperar la calidad del sueño. Entre las principales, Estivill recomienda:

Mantener horarios regulares para acostarse y levantarse. Evitar el móvil al menos una hora antes de dormir. Limitar estimulantes como café, té o bebidas energéticas por la tarde y la noche. Cuidar el entorno: oscuridad, silencio y temperatura adecuada. Recurrir a un especialista si el insomnio se prolonga más allá de unas semanas.

El mensaje transmitido por Estivill es claro: uno de cada tres españoles convive con el insomnio, un trastorno que no debe ser normalizado. La identificación de sus causas y la aplicación de soluciones deben ser entendidas como pasos clave para recuperar la calidad de vida. Dormir bien es salud, y su aprendizaje debería ser asumido como una prioridad.