Eduard Estivil, médico del sueño: "El móvil interfiere a la hora de dormir tanto por la luz como por los contenidos adictivos"

Dormir bien se ha convertido en uno de los grandes retos de la vida moderna. El estrés del día a día, la falta de rutinas estables y, sobre todo, el uso del teléfono móvil hasta el último minuto antes de dormir, están detrás de muchos problemas de insomnio. Lo que parecía un simple hábito inofensivo, como revisar mensajes o redes sociales en la cama, se ha convertido en un factor con un impacto directo en la salud y en la calidad del descanso.

Eduard Estivill, médico especializado en trastornos del sueño y referente en este campo, advierte de un error común: creer que el problema del móvil es únicamente la luz de la pantalla. Según explica, lo realmente dañino son los contenidos adictivos que se consumen justo antes de dormir y que mantienen al cerebro en alerta, impidiendo que se produzca la desconexión necesaria para descansar.

El verdadero enemigo no es la luz, sino lo que se consume

Durante años se pensó que la luz azul de las pantallas era el gran obstáculo para dormir. No en vano, se crearon filtros, modos noche y aplicaciones diseñadas para minimizar ese efecto. "Antes se pensaba que la luz misma del móvil podía interferir", señala Estivill. Sin embargo, los estudios recientes y la experiencia clínica han demostrado que esa explicación se queda corta.

"El móvil sería desaconsejable, no tanto la luz, sino los contenidos. Tienen un alto poder adictivo, sobre todo los de Instagram y TikTok", insiste el experto. Y es que no se trata solo de la iluminación, sino del bombardeo de estímulos que generan estos vídeos, mensajes o publicaciones. Esa activación mental provoca que el sueño se retrase y que, en muchos casos, el descanso sea superficial e interrumpido.

Por qué engancha tanto y cómo repercute en el descanso

El problema radica en la dinámica adictiva de las redes sociales. Los vídeos cortos, las notificaciones constantes o la sensación de que siempre hay algo nuevo por ver crean un circuito de dopamina que engancha. El resultado es claro: se dice "solo un vídeo más" y termina pasándose fácilmente media hora o incluso una hora con el móvil en la mano. Esa hiperestimulación no solo retrasa la conciliación del sueño, también provoca que este sea menos profundo y reparador.

Además, Estivill recuerda que el descanso insuficiente no debe considerarse un asunto menor. La falta de sueño de calidad se relaciona con menor concentración, problemas de memoria, cambios en el estado de ánimo e incluso un debilitamiento del sistema inmunitario. Si el hábito de utilizar el móvil en la cama se mantiene en el tiempo, las consecuencias pueden extenderse a largo plazo y aumentar el riesgo de problemas de salud.

Recomendaciones para evitar el insomnio

Algunos de los especialistas proponen algunas prácticas que se pueden llevar de manera cotidiana para evitar este tipo de problemas y tener una buena higiene del descanso:

El móvil debe dejarse fuera de la habitación o, al menos, lejos de la cama.

o, al menos, lejos de la cama. El consumo de redes sociales y vídeos debe evitarse durante la hora previa al sueño.

durante la hora previa al sueño. Ese tiempo puede sustituirse por rutinas relajantes: lectura, música tranquila, meditación o simplemente conversación sin pantallas.

Debe recordarse que el "modo noche" o los filtros de luz no constituyen una solución definitiva, porque el verdadero problema se encuentra en los contenidos y en la estimulación mental.

Dormir bien, explica Estivill, debe entenderse como una inversión en salud a largo plazo. Y aunque hoy en día resulte difícil imaginar una vida sin móvil, aprender a establecer límites puede marcar la diferencia entre un descanso reparador y una noche de insomnio.