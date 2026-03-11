Dónde es festivo el 19 de marzo en Cádiz: solo un pueblo lo celebra

El próximo 19 de marzo, Día del Padre y festividad de San José, pasará prácticamente desapercibido en la provincia de Cádiz desde el punto de vista laboral. Aunque se trata de una fecha muy reconocida en el calendario español, solo un municipio gaditano disfrutará de jornada festiva: San José del Valle, el único que mantiene este día como fiesta local.

El calendario oficial aprobado por la Junta de Andalucía confirma una realidad que cada año sorprende a muchos ciudadanos: ninguna otra localidad de Cádiz tendrá descanso laboral en esta jornada, pese a su significado histórico y cultural.

San José del Valle, una excepción en el calendario gaditano

La explicación está directamente ligada a la identidad del municipio. San José es el patrón local, motivo por el que el Ayuntamiento conserva el 19 de marzo como uno de sus dos festivos municipales anuales.

La jornada se vive como una auténtica celebración popular. Vecinos y visitantes participan en distintas actividades organizadas en torno al patrón, destacando la tradicional suelta de vacas, uno de los actos más esperados del calendario festivo valleño. Mientras tanto, en ciudades como Cádiz, Jerez, Algeciras o El Puerto, el día será completamente laborable.

Este contraste convierte a San José del Valle en una singularidad dentro del mapa festivo provincial, manteniendo una tradición que otros municipios han ido abandonando con el paso del tiempo.

Un día histórico para Cádiz que ya no es festivo

El dato resulta aún más llamativo si se tiene en cuenta que el 19 de marzo está profundamente ligado a la historia gaditana. Ese día de 1812 se promulgó en Cádiz la Constitución conocida como La Pepa, uno de los textos fundamentales del constitucionalismo español.

Cada año, la provincia conmemora la fecha con actos institucionales y la celebración del Día de la Provincia, donde se entregan reconocimientos oficiales a personalidades y entidades destacadas.

Sin embargo, esa relevancia histórica no se traduce en festivo laboral, algo que sí ocurrió de manera excepcional en aniversarios señalados del constitucionalismo gaditano.

Los otros municipios andaluces donde sí será festivo el 19 de marzo

Aunque en Cádiz solo se celebra en un pueblo, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía recoge varias localidades donde el Día de San José sigue siendo fiesta local en 2026. Entre ellas se encuentran:

Abrucena y Nacimiento (Almería)

Baena (Córdoba)

Almuñécar, Benalúa y Fornes (Granada)

Jódar (Jaén)

Júzcar y Serrato (Málaga)

La Puebla de Cazalla y San José de la Rinconada (Sevilla)

En la mayoría de casos, el motivo coincide: San José actúa como patrón municipal, lo que mantiene viva la tradición festiva.

Por qué cada pueblo tiene festivos diferentes

El calendario laboral andaluz permite a cada ayuntamiento escoger dos fiestas locales al año, que se suman a los festivos nacionales y autonómicos.

Esta decisión municipal explica por qué una misma fecha puede ser festiva en un lugar y laborable a pocos kilómetros. En Cádiz, la mayoría de municipios prioriza ferias, patronas o celebraciones históricas propias frente al Día de San José.