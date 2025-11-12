Domi Vélez Bakery abre en Cádiz: los panes, palmeras, bollicaos y croissants del mejor panadero del mundo aterrizan en plena avenida

Los panes y dulces de Domi Vélez Bakery ya están en Cádiz. El mejor panadero del mundo en 2021 aterriza en Cádiz este jueves 13 de noviembre con su primer local. Tras el éxito cosechado en Sevilla, el lebrijano realiza la apertura de su negocio en Cádiz capital en Avenida Andalucía, 8, cerca de Puerta Tierra. Es la primera aventura fuera de la provincia sevillana que realiza Domi Vélez. La tienda estará abierta desde este jueves 13 de noviembre a las 9 de la mañana. El horario comercial completo y los días de apertura se desvelarán en las próximas horas.

La fama de Domi Vélez viene gracias a su amplia variedad de panes, algo que le viene gracias a su lugar de origen, Lebrija. En el pueblo sevillano hay una buena cultura panadera. Y más allá de los panes, Vélez se ha logrado hacer viral hace poco gracias a su bollicao casero, denominado domicao. Su particular bollicao es uno de los productos más demandados de su tienda. La obtención del premio al mejor panadero del mundo en 2021 no fue una casualidad.

Además de eso, en Domi Vélez hay croissant de pistacho, panetones de varios tipos, palmeras y más. Precisamente, con la exclusiva palmera Cádiz, rellena del chocolate del domicao y con arroz inflado, pretende ganarse el corazón de los gaditanos. Esta palmera sólo se venderá en Cádiz. En definitiva, propuestas suculentas que en una ciudad amante de los dulces como Cádiz tiene todos los visos para triunfar.

La razón de que Domi Vélez elija Cádiz como su primera ciudad para abrir fuera de Sevilla

La primera ciudad no sevillana donde abrirá Domi Vélez es Cádiz. Y lo hace tanto por una razón práctica como emocional. Domi Vélez sigue teniendo su sede central en Lebrija. Al ser las provincia más cercana a Lebrija buscó primero de todo establecerse en Cádiz. "Si tuviéramos una infraestructura más centralizada, podríamos llegar a más provincias. Pero bueno, estoy súper contento porque Cádiz, Lebrija y Cádiz prácticamente. Lebrija es el último pueblo que hay en la provincia de Sevilla y ya es la frontera con Cádiz", reconoce.

En el lado sentimental, Vélez evoca recuerdos de verano en Cádiz con su familia. "Y esa proximidad de Lebrija con Cádiz también nos hace sentir un poquito gaditanos. No quiero parecer que ahora estamos aprovechando la situación, para nada. Cualquiera que viva en Lebrija sabe perfectamente que estamos entre la provincia de Sevilla y Cádiz, y nos tira a ambos lados", asegura.

Domi Vélez en Cádiz tendrá servicio de autocafé y, por el momento, será la única apertura en el corto y medio plazo del panadero en la provincia de Cádiz.