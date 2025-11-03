Domi Vélez, uno de los mejores panaderos del mundo: "Cádiz era una de las provincias que teníamos pendiente por abrir"

Domi Vélez amplía su horizonte con la apertura de su primera panadería en Cádiz

El maestro panadero lebrijano Domi Vélez, reconocido como el mejor panadero del mundo en 2021, continúa expandiendo su exitoso negocio. Tras conquistar Sevilla con sus célebres 'domicaos' y panes artesanos, da el salto a Cádiz capital, donde abrirá su primera tienda a mediados de noviembre en Avenida de Andalucía, 8, a pocos metros de Puerta Tierra. Para celebrar esta nueva etapa, presenta una creación exclusiva: la 'Palmera Cádiz', elaborada con chocolate amarillo y azul, relleno de cacao y arroz inflado, un guiño dulce a la tierra gaditana.

Pregunta.¿Por qué Cádiz?

Respuesta.Bueno, yo creo que es una de las provincias que teníamos pendiente por tocar. Es verdad que, por logística, la más próxima a Lebrija, tenemos un problema de logística. El quedarse en los pueblos tiene esas cosas. Si tuviéramos una infraestructura más centralizada, podríamos llegar a más provincias. Pero bueno, estoy súper contento porque Cádiz, Lebrija y Cádiz prácticamente. Lebrija es el último pueblo que hay en la provincia de Sevilla y ya es la frontera con Cádiz.

P.Me has dicho que por logística, pero también, ¿qué evoca Cádiz dentro del mundo de la panadería?

R.A mí me encanta. Yo recuerdo, muy pequeño, cuando íbamos a veranear a Cádiz con mis abuelos. Tengo mucha familia que veraneaba en Cádiz y muchos familiares allí. Y esa proximidad de Lebrija con Cádiz también nos hace sentir un poquito gaditanos. No quiero parecer que ahora estamos aprovechando la situación, para nada. Cualquiera que viva en Lebrija sabe perfectamente que estamos entre la provincia de Sevilla y Cádiz, y nos tira a ambos lados.

La 'palmera Cádiz' es el nuevo producto para celebrar la apertura en la capital gaditana / Carolina Rojas

P.¿Qué productos tendremos en esta nueva apertura de Domi Vélez Bakery?

R.Lo mismo de siempre, salvo la 'Palmera Cádiz', que hemos realizado especial para la ocasión, para anunciar que vamos a abrir en la provincia de Cádiz y, en concreto, en la capital.

P.¿Y qué tiene de especial esa palmera?

R.Queríamos que tuviera los colores de Cádiz. Es una palmera de hojaldre con chocolate amarillo y azul, muy de Cádiz, ese sol y ese mar. Además, lleva un chocolate espectacular, el Domicao, con una textura diferente porque le hemos introducido arroz inflado. Queda increíble.

P.¿Dónde se sitúa esta nueva tienda en Cádiz?

R.En una avenida principal, Avenida de Andalucía, número 8, justito ahí, ya llegando a la frontera con el centro de Cádiz. Creo que va a ser una buena localización y va a gustar a todos los gaditanos, sobre todo por comodidad.

P.¿Y tendrá servicio de cafetería o solo panadería?

R.Autoservicio de café. Volvemos al formato que tenemos en Pagés del Corro, que yo creo que está funcionando muy bien: panadería-pastelería y ese autoservicio de café.

P.¿Habrá más aperturas en la provincia de Cádiz, quizás Jerez?

R.Tenemos que parar. Estamos pendientes de Entrenúcleos, que lo hemos retrasado un poquito, aproximadamente un mes. Pero tenemos que centrarnos: el obrador se tiene que estabilizar y ver hasta dónde podemos llegar, porque la demanda ha sido el doble de lo previsto. Si va a sufrir el producto, preferimos quedarnos tal cual y disfrutar de lo que estamos logrando.