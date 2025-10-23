Domi Vélez Bakery, del "mejor panadero del mundo", abrirá en Cádiz con sus característicos "bollycaos caseros"

Domi Vélez Bakery da el salto de Sevilla a Cádiz para abrir su primera tienda. El que fuera mejor panadero del mundo en 2021, expande su negocio en tierras gaditanas tras los éxitos cosechados en su pueblo natal, Lebrija, y en la capital hispalense. El anuncio de la apertura lo hizo en sus propias redes sociales, mostrando un nuevo producto: una palmera del Cádiz CF. Con la excusa de ese peculiar dulce, desveló que a mediados de noviembre abrirá en Cádiz capital.

Esta palmera con la que se va a estrenar Domi Vélez en Cádiz cuenta con la singularidad de tener textura similar a un bollycao. Uno de los buques insignia de esta panadería son los 'domicaos', unos bollicaos caseros que triunfan en Sevilla. Esta palmera cadista está realizada con cobertura de chocolate de color amarillo y azul, rellena de chocolate y con arroz inflado, tal como se muestra en el vídeo. Este producto ya está disponible en las tiendas de Domi Vélez en Sevilla y los gaditanos podrán probarla a mediados de noviembre.

Así es Domi Vélez Bakery, la nueva panadería que abrirá en Cádiz

Domi Vélez se hizo con el premio al mejor panadero del mundo en 2021. Natural de Lebrija, primero abrió sus negocios en Lebrija para después dar el salto a Sevilla capital. En los últimos días, se hizo viral su receta del 'domicao' al ser compartida por la cuenta de Instagram, Nostalgia Milenial. El vídeo, pese a ser de 2024, trascendió en los últimos días a nivel nacional, contando con la reacción de muchas personas de más allá de Sevilla y de Andalucía. En el se puede ver a Domi Vélez explicando la clave de su versión del bollycao, un brioche esponjoso relleno de cacao que es uno de los hits de este negocio.

Además de especializarse en dulces apetecibles, su negocio se basa en vender muchos tipos de panes. El lebrijano cuenta con un libro titulado 'El mejor pan del mundo' donde se explaya en el arte de hacer bien este acompañante básico en una mesa de comidas. En 2024, fue estrella de plata en el certamente Panátics que reconoce a los 50 mejores panaderos del país.

El 'domicao', su propia versión del bollycao es uno de sus estándartes. También lo son su amplia variedad de panes de todo tipo. En esta panadería también se hace una propia versión del panetone bajo el sobrenombre 'domitonne'. Tras la acogida positiva del básico, ha elaborado uno de pistacho y chocolate blanco.

A principios de octubre, realizó el anuncio de su apertura en el barrio de Nervión en Sevilla. Pocos días después ha anunciado su salto más allá de su provincia natal para situarse en Cádiz con una palmera muy cadista. La apertura será a mediados de noviembre. Por el momento, no ha trascendido fecha oficial ni el local donde se ubicará.