El desafortunado comentario de Pablo Motos al actor Álex González sobre su nariz: “Te ha quedado mejor que al de Andy y Lucas”

La visita de Álex González a El Hormiguero este jueves dejó un momento que no ha pasado desapercibido. El actor acudía al programa para hablar de su próximo proyecto cinematográfico, La sospecha de Sofía, pero un comentario de Pablo Motos sobre su aspecto físico desvió la atención y ha generado polémica en redes y medios.

Nada más comenzar la charla, el presentador mencionó con tono distendido que González se había operado la nariz recientemente. El intérprete confirmó la intervención, aunque aclaró que no se trataba de una cuestión estética, sino de salud: "Fue hace diez días, todavía tengo los puntos. Me lo hice para poder respirar mejor", explicó con naturalidad.

En ese momento, Motos añadió una frase que cambió por completo el tono de la conversación: "Te ha quedado mejor que la de Andy", el actor se ha quedado muy apurado ante ese comentario y además tuvo que ser corregido el presentador porque el miembro del dúo gaditano que se ha realizado una operación en la nariz ha sido Lucas González.

La rectificación en directo

El presentador, consciente de que el comentario podía resultar desafortunado, trató de rectificar rápidamente. Primero dijo "perdona Andy", pero enseguida las hormigas del programa le corrigieron y señalaron que la operación de la que se había hablado meses atrás afectaba a Lucas.

"Es verdad, perdona, perdona Lucas. A veces va más deprisa la boca que la cabeza", admitió Motos, reconociendo el error y bajando el tono del momento.

El antecedente de Lucas

El comentario fue especialmente delicado porque Lucas, integrante del dúo Andy y Lucas, ya había compartido públicamente en el mismo programa que su operación nasal no salió como esperaba. En aquella ocasión confesó sentirse avergonzado por las especulaciones que circularon en redes y explicó entre lágrimas que no había seguido al pie de la letra las indicaciones médicas tras la cirugía.

Ese recuerdo hizo que la comparación resultara más incómoda de lo previsto y que el lapsus de Motos adquiriera mayor relevancia.

Reacciones y debate en redes

Lo sucedido fue recogido de inmediato por distintos medios, que calificaron el episodio como una "pifia en directo" y un "comentario fuera de lugar". En redes sociales, los espectadores se dividieron entre quienes restaron importancia a la broma y quienes criticaron que se utilizara la operación fallida de otro invitado como objeto de comparación.

Más allá de la polémica puntual, el momento abre un debate sobre los límites del humor en televisión y la responsabilidad de los presentadores. Una frase dicha en tono ligero puede convertirse en un gesto incómodo para el invitado y, al mismo tiempo, en un titular viral.

Álex González, entre la promoción y el incidente

El actor, conocido por su discreción y su talante amable en entrevistas, supo mantener el tipo en una situación inesperada. Aunque el motivo de su visita era dar a conocer su nuevo trabajo, el comentario de Motos terminó acaparando los focos.

En apenas unos segundos, la entrevista pasó de la promoción de una película a un incidente televisivo que ha reabierto la conversación sobre cómo se abordan los temas personales y médicos en un plató en directo.